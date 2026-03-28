Al Celta le sale cara la eliminatoria contra el Lyon

Que los ultras no son bienvenidos en el fútbol es una creencia, por suerte,cada vez más extendida. Si a ellos le sumamos que si pésimo comportamiento supone un elevado coste para los clubes, la presión sobre ellos se acrecienta.

El Celta tendrá que pagar, en conceptos de multas, casi 25.000 euros después de todos los incidentes provocados en el choque de vuelta de octavos de final de la Europa League.

Del montante total, 15.000 euros corresponden al lanzamiento de objetos desde el anillo superior del Groupama Stadium en el que se encontraba la afición celeste. El más grave, sin duda, el de una bengala encendida que cayó sobre un grupo de aficionados franceses.

Otros 1.500 se deben al encendido de bengalas en el interior del estadio, algo que la UEFA tiene totalmente prohibido. Miembros de 'Tropas de Breogán' prendieron el material pirotécnico con uno de los goles del Celta ante el Olympique.

Pero hay más. Otros 8.000 euros suponen castigo para el club por el uso de un puntero láser durante el partido. Y, mayores, el Celta deberá hacer frente a un pago de otros 6.000 euros más, ya cómo consecuencia de las tarjetas que vieron los jugadores del cuadro vigués.

LOS ULTRAS, AFEADOS POR EL RESTO

Que los comportamientos de los seguidores ultras no son compartidos por el resto de aficionados es una obviedad. Y también hubo respuesta contra ellos por su pésima forma de actuar en el estadio francés.

Algunos de los que se dieron cita en Lyon contaron a COPE Vigo cómo a estos radicales se les afeó y se les silbó desde la misma grada mientras encendían y lanzaban bengalas hacia los aficionados rivales. Ahora es responsabilidad del club que sean identificados y, en ese caso, expulsarles si son socios del club.