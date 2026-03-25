Vox abre la ronda de contactos que el PP mantendrá con los partidos políticos para formar gobierno: "Hay buena disposición"
Ambos partidos abren la puerta a negociar un proyecto "juntos" para la Comunidad, aunque reconocen que las posturas aún están alejadas y llevará "tiempo"
Valladolid - Publicado el
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Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Pollán (Vox) se han sentado este miércoles por primera vez para explorar las posibilidades de un acuerdo de gobierno en Castilla y León. La reunión, que ha durado una hora y se ha desarrollado en un tono cordial, ha servido como una primera toma de contacto donde ambas formaciones han constatado sus diferencias y puntos en común, aunque las posturas continúan alejadas.
Desde el Partido Popular, el portavoz Carlos Fernández Carriedo ha afirmado que, aunque el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene su deseo de gobernar en solitario, el periodo de campaña electoral "ya ha terminado" y es momento de escuchar a los ciudadanos, que "piden a los partidos que se pongan de acuerdo". Carriedo ha destacado la "buena disposición" de ambos para construir un proyecto de futuro y un "proyecto compartido".
Queremos tener un acuerdo programático, un acuerdo de políticas, antes de hablar de ninguna otra cosa que no sea eso"
Candidato de Vox
Por su parte, el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha reiterado la voluntad de su partido de formar parte del gobierno y ha rechazado los acuerdos extraparlamentarios. "Nosotros hemos manifestado reiteradamente que, antes de hablar de sillones y de puestos y de consejerías, vicepresidencias o presidencias de las cortes, queremos tener un acuerdo programático, un acuerdo de políticas, antes de hablar de de ninguna otra cosa que no sea eso", ha sentenciado.
Un acuerdo lejano antes del 14 de abril
Ambos portavoces han coincidido en que ven complicado alcanzar un pacto antes del 14 de abril, fecha en la que se constituirán las nuevas Cortes y se iniciará la legislatura. Por el momento, no hay fecha para una próxima reunión entre PP y Vox, a la espera de que los populares concluyan su ronda de contactos con el resto de formaciones políticas esta semana.
Próximas reuniones
El proceso de diálogo continuará este martes en las Cortes de Castilla y León. El PP tiene previsto reunirse por la mañana con Soria Ya y Por Ávila, y por la tarde con UPL y, en último lugar, con el PSOE.
Desde el PSOE, su secretario de organización, Daniel de la Rosa, ha criticado lo que considera un "desprecio" de Mañueco a los socialistas. "Le parece de una falta de responsabilidad y de respeto absoluta", ha declarado, afirmando que no esperan "nada" de la reunión pero que acudirán por "respeto institucional" para trasladar sus prioridades.
Por su parte, Soria Ya acudirá a la reunión con el objetivo de hablar sobre sanidad, despoblación y mejoras en los servicios sociales. La formación soriana se ha mostrado dispuesta a negociar tanto con el PP como con el PSOE para la conformación de la Mesa de las Cortes.
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