La negociación de Renault se tensa: los sindicatos ven insuficiente la oferta y exigen mejoras salariales

Continúan las negociaciones entre Renault y los sindicatos para el nuevo convenio. Tras una séptima reunión, las posturas siguen alejadas. Los representantes de los trabajadores consideran las propuestas de la empresa insuficientes, especialmente en lo que respecta al salario y la flexibilidad.

La firma de un acuerdo entre Renault y los trabajadores "está muy lejos". Es la conclusión de los sindicatos tras la séptima reunión para negociar el convenio colectivo.

Un plan industrial ambicioso sobre la mesa

La dirección ha presentado un plan industrial que los sindicatos califican de "ambicioso" y que desean asegurar. También ha ofrecido una subida salarial ligada al IPC, un gesto que, aunque se valora como un avance, no cumple con las expectativas de la plantilla, que exige un incremento mayor.

Es algo que tenemos que solucionar ya" Sergio García Secretario general del Intercentros de CCOO

Sergio García, de Comisiones Obreras, ha señalado que la negociación está siendo "muy dura". Tras cinco primeras reuniones sin avances, en los últimos encuentros se han producido acercamientos, pero insiste en la necesidad de soluciones consistentes. "No podemos dar medias soluciones, es algo que tenemos que solucionar ya", ha afirmado García, subrayando la importancia de regular a la baja los sábados que se trabajan, reclamando "trabajar menos sábados y cobrar un plus mayor".

🟡 Hoy se ha celebrado la séptima reunión de la negociación del nuevo Convenio Colectivo para Renault España.



✅ La dirección ha aceptado incrementar los salarios en base al IPC más el 1% en 2026 y ha ofrecido una cantidad adicional de un pago único de 400 euros este año.



❌… pic.twitter.com/6zGiZlHtUU — CCOO Castilla y León (@CCOOCyL) March 24, 2026

El recorte en la factoría de Palencia

La situación en la factoría de Palencia añade tensión al proceso. La compañía ha anunciado que se va a eliminar un turno, lo que implicará el traslado de 250 trabajadores a Valladolid. Desde CCOO valoran la noticia de forma "muy negativa", aunque reconocen que revertir la decisión es "muy difícil" si no aumentan las ventas.

"Eliminar un turno de una factoría siempre es malo", lamentan desde el sindicato. Se buscará que los traslados se cubran de forma voluntaria para no "condicionar la vida de los compañeros", acogiéndose a las condiciones ya reguladas en el convenio colectivo vigente.

La fortaleza de Renault España

Los sindicatos argumentan que Renault España "siempre ha dado muy buenos resultados" y que, pese a que Palencia sufre la crisis del sector, la compañía no está en una mala situación. Consideran que, tras años de sacrificios por parte de la plantilla, ha llegado el momento de que ese esfuerzo sea reconocido. "Ese esfuerzo que se ha hecho durante tantos años hay que reconocerlo ahora", insisten.

Por otro lado, la producción no se ha visto afectada de momento por la falta de componentes, aunque se mantienen vigilantes ante la inestabilidad internacional. Sobre los plazos, los negociadores no tienen prisa: "queremos que salga bien, no rápido", concluyen.