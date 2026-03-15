Tercer avance: la afluencia en las urnas supera el 53% a falta de dos horas para el cierre de los colegios electorales

La participación en las elecciones de Castilla y León ha experimentado una ligera subida a las 18:00 horas. Según los datos oficiales del avance de participación, un 53,93% de los ciudadanos llamados a las urnas ya ha ejercido su derecho a voto, lo que representa 1,97 puntos más que en las elecciones de hace cuatro años, cuando la cifra fue del 51,96%.

participación por provincias

El análisis por provincias muestra realidades diferentes. Valladolid se sitúa a la cabeza con el mayor porcentaje de participación, alcanzando el 56,24%. En el extremo opuesto, León registra la cifra más baja, con un 51,13%. Por su parte, Ávila es la única provincia donde la participación ha descendido a esta hora, situándose en el 52,5%.

En el resto de la comunidad, los datos de participación a las 18:00 horas son los siguientes: Burgos ha registrado un 52,48%, Palencia un 54,44%, y Salamanca un 52,15%. Cierran la lista Segovia con un 53,97%, Soria con un 53,93% y Zamora con un 51,27%.

El registro final de participación será poco después de las 20:00 horas, momento en que cerrarán los colegios electorales y comenzará el recuento de votos.