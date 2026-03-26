García Cordero defiende su legado en la Unión de Hermandades al final de su mandato: "Nadie podrá negar que este Consejo se ha dejado la piel"

En la antesala de la Semana Mayor, y tras cinco años al frente de la Unión de Hermandades de Jerez, José Manuel García Cordero hace balance de su gestión. Satisfecho con el trabajo realizado, ha asegurado que tanto él como su equipo se han "vaciado por y para la Semana Santa", afirmando que, aunque hayan podido cometer errores, "lo que nadie puede negar nunca es que este consejo se haya dejado la piel por la Semana Santa de Jerez".

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 25-03-26

Nuestro espacio cofradiero 'Carrera Oficial' ha sido el marco, en su última entrega de esta Cuaresma 2026, para las reflexiones del dirigente que, a las puertas de la última Semana Santa que organiza el actual equipo directivo, el presidente del órgano de coordinación de las cofradías hace repasando tanto su mandato como cuanto se ha trabajado desde el Consejo en los preparativos para la cita que ya tenemos tan cerca. Escúchalo aquí.

El Sábado Santo, un logro clave

Uno de los principales hitos de su mandato ha sido la recuperación del Sábado Santo. Esta iniciativa, surgida de los cofrades, contó con el respaldo decisivo del obispo, don José Rico Pavés, para salir adelante. Con las previsiones meteorológicas favorables, se espera que este año, por primera vez, las cuatro cofradías de la jornada puedan realizar su estación de penitencia.

Gabriel Álvarez Monseñor Rico y García Cordero recibiendo a la primera cofradía en Palquillo el Sábado Santo de 2023

La relación con el Cabildo

La relación con el Cabildo Catedralicio ha sido otro de los puntos tratados, un asunto a menudo rodeado de polémica. El canónigo Luis Piñero ha negado que exista "una guerra continuada" con el Consejo, aunque ha admitido que a veces "se malinterpretan y se sacan de contexto las cosas", refiriéndose al reciente malentendido sobre las preces en la Catedral, un tema que considera zanjado.

Respecto a la aportación económica de 6.000 euros de las hermandades para los gastos del primer templo, Piñero la ha calificado de "insignificancia" y ha lamentado que sea un "tema tan recurrente". Ha insistido en su carácter voluntario: "Si no se quiere hacer con libertad, con voluntad y espíritu generoso, pues que no se haga". García Cordero ha aclarado que la partida está aprobada para este año y se revisará en el futuro.

Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 25-03-26, con José Manuel García Cordero, Luis Piñero y Francisco Zurita

Dispositivo y llamada al civismo

La ciudad también ultima sus preparativos con un gran esfuerzo municipal, como ha detallado el concejal Paco Zurita. El dispositivo incluye un aumento de las cámaras de videovigilancia de 61 a 116, más autobuses y un refuerzo en la limpieza. Una de las novedades es la mejora en la permeabilidad de los pasos de peatones para evitar grandes aglomeraciones, una medida que requiere la colaboración del público.

En este sentido, todos los ponentes han coincidido en hacer un llamamiento a la responsabilidad y el civismo. Luis Piñero ha sido tajante al criticar la suciedad y las actitudes incívicas en el entorno de la Catedral, instando a los fieles a "saber estar en el templo" y a mantener el debido respeto. "Hay que acabar con lo mundano para rozar lo divino", ha sentenciado.