Guía de las procesiones de la Semana Santa de Bilbao: vuelven las saetas en euskera y el final de la Korrika obliga a cambios en la Procesión del Borriquito

La Semana Santa de Bilbao de 2026 llega con algunas novedades. La principal es el regreso de las saetas cantadas en euskera durante la procesión del Nazareno. Así lo explica Javier Diago, responsable de comunicación de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Bilbao. El cantaor Juanjo Navas volverá a poner voz a esta fusión cultural, con el acompañamiento de las alumnas de castañuelas de Pilar Moreno, creando una amalgama entre la cultura andaluza y la vasca que promete ser "algo realmente interesante".

Novedades en recorridos y convivencia con la Korrika

Este año, la procesión del Nazareno no solo destacará por su música, sino también por recuperar su recorrido tradicional. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha decidido que la procesión vuelva a transitar por la calle San Francisco para finalizar en la Quinta Parroquia, donde el Nazareno quedará de nuevo en su lugar habitual.

Otra de las grandes novedades es la coincidencia del Domingo de Ramos con la llegada de la Korrika al Arenal. Este hecho ha supuesto un "esfuerzo por parte del ayuntamiento para coordinar cosas", ha señalado Diago, quien también ha subrayado la "disposición de las cofradías" para adaptarse a esta situación. Para evitar conflictos, las hermandades han ajustado sus horarios y buscarán recorridos alternativos, garantizando que todos los actos se celebren con la armonía precisa.

Además, la Hermandad recuerda que, por tercer y último año, la procesión de la Pasión de la Caridad se celebrará el Sábado de Pasión por la mañana, a las 12:00. Se mantiene su recorrido habitual, pero se consolida el cambio de día que se introdujo hace tres años para la procesión que durante 25 años salió el domingo por la tarde.

Gastronomía y el "resurgir" de la tradición

En el plano gastronómico y social, la iniciativa del "Pintxo Nazareno" celebra su noveno aniversario. Organizada por Bilbao Historiko en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, 15 establecimientos ofrecerán un pintxo de diseño a un precio de 1,50 euros desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril. Diago ha expresado su deseo de que esta iniciativa, que es "bueno para todos", se extienda a otras zonas por donde pasan las procesiones.

Semana Santa de Bilbao

Desde la Hermandad de Cofradías de Bilbao también celebran con "mucha ilusión" la recuperación de la Semana Santa procesional en San Sebastián después de más de 50 años. Con 400 personas dispuestas a procesionar, Diago lo considera parte de un "resurgimiento del interés por las religiones, en general", destacando la llegada de gente joven y fresca a las cofradías.

Guía imprescindible para vivir la Semana Santa bilbaína

Para quienes deseen vivir la Semana Santa en las calles, Diago ofrece una guía de los momentos más especiales. La semana arranca el Viernes de Dolores con la salida a hombros de Nuestro Padre Jesús de Pasión en San Vicente (20:30 horas). El Sábado de Pasión, si el tiempo lo permite, el encuentro de los pasos de la Cofradía de Begoña frente a la basílica (12:00 horas) es "imperdible". Por la tarde, la Procesión de la Amargura (19:30 horas) tiene su punto álgido en la concentración de pasos y bandas de percusión junto a la iglesia del Sagrado Corazón.

El Domingo de Ramos será la Procesión del Borriquito, y el Lunes Santo, la Procesión del Nazareno tiene dos momentos fundamentales: la propia salida desde la Quinta Parroquia y el instante en que se cantarán las saetas en euskera entre las calles Cortes y San Francisco. El Martes Santo, la salida y recogida de "La Piedad" (20:30 horas), la joya escultórica de la Semana Santa bilbaína, desde San Nicolás, ofrece una estampa única en una procesión corta y especial.

El Miércoles Santo, la procesión de Nuestra Señora de la Soledad, portada a hombros, regala una de las imágenes más bellas al salir de la iglesia de los Santos Juanes con su fondo dorado (20:30 horas). La procesión concluye con un emotivo encuentro de tres imágenes en la Plaza Nueva.

Las dos grandes procesiones, del Jueves y Viernes Santo, comparten recorrido y momentos destacados: la salida de los Santos Juanes, el paso por la Plazuela de Santiago y la llegada a la Plaza Moyua, donde se canta la Salve. Entre ambas, en la madrugada del viernes, la Procesión del Silencio (5:30 horas) ofrece una experiencia diferente, sin pasos ni música, y que "no se suspende nunca", ya que se realiza incluso con paraguas.

La recta final la marcan la Procesión de la Esperanza el Sábado Santo, con la espectacular salida de la virgen a hombros de 50 cofrades desde la iglesia de San José, y la del Domingo de Resurrección, cuando la imagen de Jesús resucitado sale de la Catedral para recorrer el Casco Viejo en un ambiente festivo.