Martí Vives tras la destitución de Pablo Cano: "Nadie está por encima del club"

Los equipos de trabajo cohesionados son importantes en la vida ordinaria, en cualquier ocupación, pero aún más en el deporte. Cuando no sucede así, se produce una ruptura como la ocurrida en el Fibwi Mallorca.

Algo así como un tiro en el pie es lo que se ha dado el Fibwi, que está en su peor momento de la temporada con siete derrotas consecutivas. Las sensaciones no eran buenas, el equipo no tenía la frescura de la primera vuelta, ni defendía igual de bien ni sus jugadores importantes están en un buen momento. Son momentos de forma, pero no por eso hay que romperlo todo. Sin embargo, cuando se pierde la confianza es cuando se rompen las estructuras.

Desde el club se indica que Pablo Cano iba a continuar como entrenador hasta final de temporada, que su puesto no estaba en discusión, pero que la destitución se debe al desencuentro entre el director deportivo Martí Vives y el entrenador. Aún no se conoce la versión de Cano.

Martí Vives comparecía para explicar lo sucedido y por qué había destituido al técnico del ascenso. El desencuentro que se produjo el domingo fue el detonante: "no entraré en lo que se dijo, no viene a cuento y es injusto para él y para mí. Al final lo que queda parece qu nos hemos peleado, nos hemos de quedar con todo lo otro. Si sólo nos quedamos en que nos hemos peleado y le hemos echado por una excentricidad, estoy muy por encima de todo eso. Me quedo con todo lo demás".

Martí indica que la idea es contar con otro entrenador la próxima semana, por lo pronto el hasta ahora segundo entrenador, Rubén Escalas, dirige al equipo este domingo nada menos que ante Obradoiro, segundo clasificado.

El desencuentro se debió presumiblemente a la petición de fichajes del entrenador y los reproches sobre algunos de esos refuerzos. Una discusión subida de tono fue el detonante. El director deportivo elogia a Cano: "creo que fiché un entrenador que me pareció brillante y que sobre todo el desarrollo que ha hecho de su trabajo que ha sido brillante. Le auguro un futuro brillante y le deseo que le vaya bien y lo sabe. A partir de aquí, el lunes se tomó la decisión y el martes se le comunica. El club está por encima de cualquier persona, cuando nos marchemos quedará el club. Nadie es imprescindible, ni yo ni nadie. No se pueden condicionar ciertas situaciones por nadie. Se han de tomar decisiones y hay ideas que nos saldrán bien. Yo asumo la responsabilidad en las que han salido mal".