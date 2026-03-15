Sube ligeramente la participación en las elecciones de Castilla y León: El 12, 58% de los votantes ya ha acudido a las urnas
Los primeros datos oficiales reflejan un ligero aumento en el número de votantes que han acudido a las urnas durante las primeras horas de la jornada electoral
Valladolid - Publicado el
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Los colegios electorales de Castilla y León han abierto sus puertas con normalidad este domingo para dar comienzo a una jornada electoral clave para el futuro político de la comunidad. Según los primeros datos oficiales facilitados por la Junta, la participación a primera hora de la mañana se ha situado en el 12,60% del censo, lo que equivale a 233.834 electores.
Esta cifra supone un ligero incremento respecto a los comicios autonómicos de 2022, cuando a la misma hora había votado el 11,30% del electorado. El aumento, de algo más de un punto porcentual, refleja un mayor ritmo de votación en el arranque de la jornada en comparación con las últimas elecciones a las Cortes de Castilla y León.
Una jornada clave para las Cortes
En estos comicios, los ciudadanos de las nueve provincias de la comunidad eligen a los procuradores que ocuparán los escaños en las Cortes de Castilla y León, el parlamento autonómico responsable de la legislación y de la elección del presidente de la Junta.
La jornada se desarrollará de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en que cerrarán los colegios y comenzará el recuento de votos. Se espera que a lo largo del día se ofrezcan nuevos avances de participación que permitirán analizar la evolución de la movilización del electorado.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.