Sube ligeramente la participación en las elecciones de Castilla y León: El 12, 58% de los votantes ya ha acudido a las urnas

Los colegios electorales de Castilla y León han abierto sus puertas con normalidad este domingo para dar comienzo a una jornada electoral clave para el futuro político de la comunidad. Según los primeros datos oficiales facilitados por la Junta, la participación a primera hora de la mañana se ha situado en el 12,60% del censo, lo que equivale a 233.834 electores.

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Esta cifra supone un ligero incremento respecto a los comicios autonómicos de 2022, cuando a la misma hora había votado el 11,30% del electorado. El aumento, de algo más de un punto porcentual, refleja un mayor ritmo de votación en el arranque de la jornada en comparación con las últimas elecciones a las Cortes de Castilla y León.

Una jornada clave para las Cortes

En estos comicios, los ciudadanos de las nueve provincias de la comunidad eligen a los procuradores que ocuparán los escaños en las Cortes de Castilla y León, el parlamento autonómico responsable de la legislación y de la elección del presidente de la Junta.

La jornada se desarrollará de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en que cerrarán los colegios y comenzará el recuento de votos. Se espera que a lo largo del día se ofrezcan nuevos avances de participación que permitirán analizar la evolución de la movilización del electorado.