La Semana Santa da el pistoletazo de salida a la temporada alta en los hoteles con una "buena ocupación" a partir del Jueves Santo en Castilla y León

Entrevista en Herrera en COPE a Piedad Sánchez, presidenta de los hoteles en Castilla y León

La presidenta de los hoteles en Castilla y León, Piedad Sánchez, ha confirmado en una entrevista en Herrera en COPE que las previsiones de ocupación para los días centrales de la Semana Santa son positivas. La media se sitúa en una horquilla de entre el 71% y el 85% para el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, aunque en los días previos la afluencia baja a la mitad.

Alamy Stock Photo Imagen de La Soledad durante una de las procesiones de Semana Santa de Zamora

El turista nacional, protagonista

El perfil del visitante durante estas fechas es mayoritariamente español, compuesto por familias o grupos de amigos. Según Sánchez, este turista no solo busca el turismo religioso, sino que también muestra un gran interés por la oferta cultural, gastronómica y monumental de la comunidad. A pesar de que las vacaciones se extienden varios días, la estancia media se concentra en dos o tres días.

La iglesia de San Benito ha celebrado el primer día del triduo en honor al Stmo. Cristo del Consuelo del @sepulcrova ✝️



Durante el acto, se ha llevado a cabo la imposición de medallas a los nuevos cofrades. pic.twitter.com/MagiDytrd5 — Semana Santa VLL (@SemanaSantaVLL) March 25, 2026

El tiempo y el calendario, decisivos

Uno de los factores que más influyen en las reservas es la climatología, lo que provoca un aumento de las reservas de última hora. La presidenta de los hoteleros explica que la posición de la Semana Santa en el calendario también es decisiva, ya que si cae a finales de abril muchos viajeros optan por destinos de playa, mientras que a finales de marzo Castilla y León se convierte en una opción principal.

"El problema de la IA no es que mejore, el problema es que mejora demasiado rápido"



Sala llena para escuchar a @JonhernandezIA en @hotelescyl



📍 Lugar: Hotel Ciudad de Valladolid, Valladolid pic.twitter.com/CMdMgZaegL — Hoteles Castilla y León (@hotelescyl) December 17, 2025

Aunque la tendencia es similar en casi todas las provincias, algunas como Palencia registran un ritmo de reservas más lento al inicio, ya que tradicionalmente dependen más de las decisiones de última hora. No obstante, Sánchez asegura que todavía hay disponibilidad para quienes decidan visitar la región en el último momento.

Es el inicio de la temporada alta en nuestros establecimientos" Piedad Sánchez Presidenta de Hoteles de Castilla y León

El sector hotelero considera estas fechas como un punto de inflexión que da comienzo a la temporada de mayor actividad. "Es como también el inicio de la temporada alta en nuestros establecimientos", ha señalado Sánchez, subrayando el importante impacto económico que tiene la Semana Santa no solo para los hoteles, sino para toda la comunidad autónoma.