La RFEF pide a la FIFA que incluya a Valencia como sede del Mundial 2030

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha propuesto a la FIFA que las ciudades de Valencia y Vigo figuren entre las sedes del Mundial de 2030, que acogerán España, Marruecos y Portugal.

Louzán propuso formalmente que se incluyan los estadios del Nou Mestalla y Balaídos en un escrito remitido a la FIFA, que es quien tiene la última palabra al respecto según confirmó la RFEF.

Las renuncias de Málaga el pasado mes de julio y A Coruña hace un par de semanas, habían abierto nuevas posibilidades a otras ciudades que se habían postulado como sedes del Mundial 2030 pero que, por diferentes circunstancias, se habían quedado fuera.

En las últimas semanas, varios representantes de la FIFA han viajado a España para supervisar las sedes candidatas y visitar las instalaciones de Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).

EFE El Secretario de Estado del deporte, José Manuel Uribes visitando las obras

Tal y como comentó hace unos días, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, las obras del Nuevo Mestalla mantenían un buen ritmo de construcción, incluso por delante del cronograma previsto. Su finalización está prevista para julio de 2027 y si se cumplen los plazos, el estadio estaría dentro del calendario de la FIFA para definir oficialmente las sedes. Con 70.000 espectadores sería uno de los estadios con mayor aforo y, obviamente, el más nuevo con todos los avances que eso supone. Por eso la intención de la RFEF y de las instituciones valencianas, siempre fueron encaminadas a que Valencia, la tercera capital de España, no podía quedarse fuera del Mundial 2030, aún sabiendo y admitiendo, sus incumplimientos previos con la obra durante varios años.