La historia de Carlo Acutis, el primer santo millennial, inspira un musical que llega a Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

San Carlo Acutis es conocido como el primer santo millennial. Fue un adolescente italiano conocido por su profunda fe católica y por usar internet para difundirla, lo que le valió el apodo de “el influencer de Dios”. Desde muy joven mostró gran interés por la informática y creó una página web para catalogar milagros eucarísticos en todo el mundo, combinando tecnología y religión. Murió a los 15 años por leucemia y fue canonizado en septiembre de 2025 por León XIV. Ahora su historia es la protagonista del musical 'Original. El paso de Carlo'.

El próximo sábado 11 de abril, la Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda se convierte en el escenario de 'Original. El paso de Carlo', el musical que narra la vida y el testimonio de San Carlo Acutis, conocido como el primer santo millennial. Organizado por el Arzobispado de Valladolid y el Ayuntamiento de Arroyo, el espectáculo ofrecerá dos únicas funciones, a las 17:00 y a las 20:30 horas, para las que ya están las entradas a la venta.

Un 'influencer' para la fe

El musical presenta una mirada fresca y potente a los últimos meses de la vida de Carlo, un joven que falleció con solo 15 años y que fue canonizado en septiembre de 2025 por León XIV. La obra destaca su entusiasmo por internet y las redes sociales, su cercanía a los más vulnerables y su profunda amistad con Jesús. Desde el Arzobispado señalan que Acutis “supo poner, pese a su corta edad, internet y las redes sociales al servicio del bien común y de la evangelización”.

Con más de un centenar de artistas en escena, música en directo y una emocionante puesta en escena, el espectáculo ha sido reconocido en 2024 con uno de los prestigiosos Premios ¡Bravo!. Las canciones abordan temas como la juventud, la familia, el amor y la esperanza ante la enfermedad, transmitiendo el mensaje de que la tristeza “nunca tienen la última palabra”, según la sinopsis.

Un plan familiar para toda la jornada

Para complementar el musical, se ha diseñado el programa 'Arroyo en Familia'. La jornada comenzará a las 11:30 horas con la charla 'Empantallados. La epidemia silenciosa', a cargo de Juanma Piquero. A las 13:00, el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, presidirá la Eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora de la Vega.

Posteriormente, a las 14:00, se celebrará una paellada popular solidaria en la Pista Multiusos de la Vega, cuya recaudación de dos euros por tique se destinará a Arroyo Inclusivo. Para los asistentes a la segunda función del musical, se ha organizado una visita a las 17:00 a la Iglesia de San Juan ante Portam Latinam y al Jardín Botánico.

Las entradas para el musical ya se pueden adquirir en la web por 10 euros para menores de 12 años y 15 euros para el público general. El Ayuntamiento ha recordado que existen conexiones de transporte público con Valladolid cada media hora, con una última parada cerca del teatro en torno a las 23:00 horas.