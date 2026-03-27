Níjar encara la Semana Santa con optimismo y se afianza como destino sostenible

El municipio de Níjar afronta la Semana Santa con optimismo y una previsión de ocupación que superará el 80%, según ha avanzado en Herrera en COPE en Almería su alcalde, José Francisco Garrido. La localidad se prepara para recibir a miles de visitantes con todos los servicios a punto, consolidando su modelo turístico basado en la sostenibilidad, la calidad y la autenticidad, que lo ha posicionado como uno de los destinos más atractivos del sur de Europa.

Cultura y deporte para desestacionalizar

El consistorio no se conforma y busca seguir creciendo para ser líder en materia turística. "Siempre tenemos que seguir creciendo, que tenemos que seguir transformando", ha afirmado el alcalde. Para ello, se está trabajando en alargar la temporada con eventos culturales y deportivos, con la vista puesta en consolidar Níjar como un destino cultural de excelencia a través de proyectos como la rehabilitación del Cortijo del Fraile y el castillo de los Cuyos.

Desde la Asociación de Empresarios de Servicios Turísticos del Parque Natural (ASEMPARNA), su secretaria, Lola Chacón, ha explicado en Mediodía COPE en Almería que el objetivo para los próximos años es "generar productos que sean comercializables y que nos permitan desestacionalizar nuestro destino". En este sentido, se está apostando por rutas de senderismo, como la senda pirata o el Camino de Santiago, y eventos culturales como un taller de pintura de paisaje natural que este año cuenta con participantes de China.

El desafío de las narcolanchas

A pesar de las buenas perspectivas, el alcalde ha mostrado su preocupación por el fenómeno de las narcolanchas en las calas del parque natural, un problema que "no es una ayuda en la imagen del municipio ni una ayuda para para el sector turístico". Garrido ha destacado el hartazgo de los residentes de la zona costera ante esta situación.

El alcalde ha reiterado su "apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado" y ha vuelto a reclamar "más medios y más efectivos para la Guardia Civil". Además, ha tendido la mano "al resto de administraciones, especialmente al gobierno de España", para tomar "medidas contundentes que hagan que esto se elimine de las costas de Níjar", ya que, como ha sentenciado, "los vecinos del parque natural están hartos de ver esto en sus costas y en sus pueblos".

Un paraíso de playas y gastronomía

Por su parte, la concejal de turismo y playas, Pilar Fenoy, ha asegurado que la costa nijareña está lista para recibir a los visitantes. El municipio cuenta con dos playas urbanas, las de San José y Cabo de Gata, que se mantienen "impolutas", y se trabaja para mejorar las semiurbanas de La Isleta y Agua Amarga. A ellas se suma una gran cantidad de "calas pequeñicas, muy acogedoras, muy bonitas".

No es porque estemos en Nijar, pero son las mejores" Pilar Fenoy Concejal de Turismo de Níjar

La oferta turística se complementa con una rica gastronomía, con el pescado fresco de "barquitas pequeñitas que salen a pescar" y productos de la tierra como el tomate Raf con denominación de origen. Fenoy también ha destacado las empresas de deportes acuáticos y los recorridos en barco por la costa, concluyendo con orgullo que, aunque estén en Níjar, sus playas "son las mejores".

El perfil del visitante es mayoritariamente nacional, aunque el interés internacional crece. Sin embargo, desde ASEMPARNA señalan que este crecimiento está limitado por las dificultades de transporte. La llegada del AVE y nuevas conexiones aéreas son vistas como una oportunidad clave para romper esa brecha y aumentar la afluencia de turistas tanto nacionales como internacionales durante todo el año.