COPE
Podcasts
COPE La Mancha
COPE La Mancha

mediodía cope en la mancha | 27 mar 2026 | 13:20

Entrevista con Alberto Serrano y Pablo Fuentes con motivo del IV Clinic de Tecnificación de Fútbol del Sporting de Alcázar

El Sporting de Alcázar pone en marcha del 30 de marzo al 1 de abril la IV edición de su Clinic de Tecnificación de Fútbol en el Campo Municipal Manuel Delgado Meco, una cita ya consolidada en la comarca que reunirá a decenas de jóvenes para trabajar aspectos técnicos y formativos en un entorno de aprendizaje y valores; en COPE La Mancha hablamos con sus responsables, Alberto Serrano y Pablo Fuentes, sobre las claves de esta nueva edición y la evolución de un proyecto en constante crecimiento.

Cartel
00:00
Descargar

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura11:51 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 27 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking