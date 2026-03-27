mediodía cope en la mancha | 27 mar 2026 | 13:20
Entrevista con Alberto Serrano y Pablo Fuentes con motivo del IV Clinic de Tecnificación de Fútbol del Sporting de Alcázar
El Sporting de Alcázar pone en marcha del 30 de marzo al 1 de abril la IV edición de su Clinic de Tecnificación de Fútbol en el Campo Municipal Manuel Delgado Meco, una cita ya consolidada en la comarca que reunirá a decenas de jóvenes para trabajar aspectos técnicos y formativos en un entorno de aprendizaje y valores; en COPE La Mancha hablamos con sus responsables, Alberto Serrano y Pablo Fuentes, sobre las claves de esta nueva edición y la evolución de un proyecto en constante crecimiento.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
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