¿Qué Comunidad Autónoma registra el mayor número de divorcios en España?

El número de demandas de disolución matrimonial en España ha experimentado un notable descenso del 11,7 % durante el año 2025, según los últimos datos publicados por la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. En total, los órganos judiciales registraron 84.424 demandas, una cifra que consolida una tendencia a la baja impulsada, principalmente, por la caída de los procesos no consensuados.

El informe detalla que las demandas de divorcio no consensuadas fueron las que experimentaron la disminución más acusada, con un desplome del 24,7 % hasta alcanzar las 27.935. Por su parte, los divorcios consensuados, aunque siguen siendo mayoritarios con 53.466 casos, registraron una bajada más moderada del 3 % en comparación con 2024.

En cuanto a las separaciones matrimoniales, la tendencia es similar. Las no consensuadas se redujeron un 22,1 % (784 en total), y las consensuadas un 8 % (2.167). En contraste, las nulidades matrimoniales aumentaron un 14,3 %, aunque su volumen sigue siendo muy reducido, con un total de 72 casos frente a los 63 del año anterior.

Castilla y León, a la cola en rupturas

Si se analiza la tasa de demandas por cada 100.000 habitantes, la media nacional se situó en 171,9. Las comunidades con las tasas más elevadas fueron Baleares (207,7), Canarias (205,2) y la Comunidad Valenciana (195). También por encima de la media se encontraron Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y Andalucía.

Divorcios por Comunidades

En el extremo opuesto, Castilla y León se posiciona como la comunidad autónoma con la tasa de disoluciones matrimoniales más baja de toda España, con 144,4 demandas por cada 100.000 habitantes. Le siguen de cerca, también con cifras notablemente inferiores a la media nacional, la Comunidad de Madrid (151) y el País Vasco (153).

Bajan los litigios en las modificaciones de medidas

El informe del CGPJ también analiza los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio. En este ámbito, las demandas consensuadas crecieron un 4,2 % (13.591), mientras que las no consensuadas siguieron la tónica general y cayeron un 22,1 % (25.248).

Una dinámica parecida se observa en los procesos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. Las demandas consensuadas experimentaron un leve incremento del 0,8 % (23.318), pero las no consensuadas se redujeron drásticamente, con una caída del 21,8 % hasta las 22.302.