Floja Semana Santa en el turismo rural: las reservas se desploman del 95% al 65%

Las expectativas para la Semana Santa en el turismo rural de Castilla y León han sufrido un duro revés. Lejos del optimismo de años anteriores, cuando se rozaba el lleno, el sector afronta las fiestas con una ocupación media que apenas alcanza el 65% o 70%, muy por debajo del 90% o 95% habitual. Así lo ha confirmado Luis Chico, presidente de la asociación de turismo rural de la comunidad, quien apunta a la crisis y la incertidumbre económica como principales causas de este frenazo.

Un 30% menos de ocupación y cancelaciones inesperadas

El arranque del año ha estado marcado por un escenario complicado, afectado por los conflictos geopolíticos y una subida generalizada de precios que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Según Chico, esta situación ha provocado que muchas familias recorten gastos en ocio y entretenimiento, lo que se ha traducido en un fenómeno inusual para el sector: las anulaciones de reservas.

Hemos detectado algo que nos ha llamado mucho la atención y que no es muy habitual, han sido las anulaciones" Luis Chico presidente de la asociación de turismo rural de la comunidad

Este comportamiento, que Chico ha constatado a través de conversaciones con propietarios de distintas provincias e incluso de otras comunidades, ha generado preocupación. "Hemos detectado algo que nos ha llamado mucho la atención y que no es muy habitual, han sido las anulaciones", explica. Las reservas, que tradicionalmente se cerraban en enero y febrero, este año se han retrasado al último mes, y muchas de las que ya estaban confirmadas se han cancelado.

La inquietud es palpable en los chats de profesionales del sector, con mensajes como "oye, que estoy vacío, ¿y yo? ¿Y yo? Y yo decía, madre mía, pues esto no es habitual". A pesar de todo, Chico mantiene una "vista optimista" y confía en que el buen tiempo y el deseo de la gente de descansar animen las reservas de última hora, asegurando que los alojamientos estarán "esperándoles con los brazos abiertos".

Contener los precios a costa del beneficio

A pesar del encarecimiento de la energía y los suministros, los alojamientos rurales han decidido no repercutir esta subida en sus tarifas para seguir siendo competitivos. La consecuencia directa es una reducción de sus propios márgenes de beneficio, una estrategia que, según Chico, el sector lleva aplicando desde la crisis de 2008 para no fallar a sus clientes más fieles.

Si tuviéramos que subir el precio, a lo mejor tendríamos que subir un 20 o un 25 por 100" Luis Chico presidente de la asociación de turismo rural de la comunidad

El presidente de la asociación subraya la importancia de estos visitantes recurrentes, familias que eligen el mismo destino para puentes y festivos. "Es mejor traerlos", afirma, porque con ello se consigue "algo que es importante, que es la dinamización de nuestros pueblos". Recuerda que una casa rural en un municipio de menos de 500 habitantes es un motor económico que lleva gente a museos, restaurantes y tiendas de productos tradicionales.

El perfil del visitante y el reto internacional

El perfil del visitante en Semana Santa varía ligeramente, ya que al disponer de más días de vacaciones, llegan turistas de más lejos. Destaca la afluencia de andaluces y catalanes que buscan en el interior una alternativa a la costa, atraídos por el turismo religioso, la gastronomía, el enoturismo y el rico patrimonio cultural de Castilla y León.

Sin embargo, el turismo internacional sigue siendo una asignatura pendiente. Este tipo de viajero tiende a alojarse en las grandes capitales de provincia, como las ciudades patrimonio de la humanidad, y no tanto en el entorno rural. Chico admite que es necesario un mayor esfuerzo para vender el turismo rural en el exterior, pero insiste en que primero hay que creer y potenciar el valor del producto a nivel nacional: "Hay que darle valor a lo nuestro, porque realmente es algo maravilloso".