El Paso Azul celebra su ‘día más azul’ y perfila su futuro con un ‘Triunfo Azul’ y la vista en 2027

Este Viernes de Dolores, calificado por el presidente del Paso Azul, Miguel Ángel Peña, como “el día más azul del año”, la cofradía lorquina ha iniciado su jornada más especial con una Eucaristía en honor a su titular, la Virgen de los Dolores. La jornada culminará esta tarde con una procesión de carácter “eminentemente religioso” dedicada a la Virgen, que recorrerá las calles de Lorca.

AYTO.LORCA La virgen de los Dolores del Paso Azul durante la serenata a las puertas de San Francisco

Durante la mañana, la hermandad ha rendido homenaje a figuras clave de su historia, nombrando mayordomo de honor a José Llamajeré, de 89 años, y descubriendo un retrato del expresidente Enrique Román del Barrio. Además, se ha ofrendado el nuevo banderín para la Agrupación Musical Mater Dolorosa, uno de los estrenos que se verán en el cortejo.

El 'Triunfo Azul', la gran transformación

El próximo lunes se presentarán oficialmente todos los estrenos para esta Semana Santa, aunque el presidente ya ha adelantado el proyecto más ambicioso: el ‘Triunfo Azul’. Se trata de una remodelación completa del grupo ‘El Triunfo del Cristianismo’, inspirada en diseños históricos de Francisco Cayuela. “Llevamos preparando los estrenos de este año, que se engloban dentro del lema que yo llevaba en mi candidatura, que era el triunfo azul”, ha explicado Peña.

Lo que vamos a hacer es darle un giro y cambiar el grupo emblemático del triunfo del cristianismo" MIGUEL ÁNGEL PEÑA Presidente del Paso Azul de Lorca

El trabajo del Paso Azul no se limita a la Semana Santa, pues recientemente se ha celebrado el 25 aniversario de la coronación de espinas, para el que se estrenaron una nueva peana y clámide. Este esfuerzo por la mejora continua es una constante, según Peña, quien subraya la importancia de la mejora en “nuestros bordados, en los caballos y en trabajar el relevo generacional de nuestras bordadoras”.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Paso Azul de Lorca

El bordado lorquino, un arte que se exporta

El taller de bordados de la cofradía se ha convertido en un referente, aceptando encargos externos que demuestran la calidad del arte lorquino. Tras firmar un acuerdo para bordar el pendón de la junta de cofradías de Alcantarilla, recientemente han entregado un estandarte para una hermandad de Huéscar (Granada). “Ese trabajo lo hemos realizado con mucho cariño, para que se lo puedan llevar a su pueblo y puedan disfrutar del bordado lorquino allí”, ha señalado el presidente.

Lorca 2027: sede del Encuentro Nacional

La hermandad ya trabaja en la candidatura para que Lorca sea la sede del Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías en octubre de 2027. El proyecto se presentará en septiembre en Salamanca y, de ser elegido, incluiría la celebración de una procesión magna, la primera en la historia de la ciudad con los titulares de las seis cofradías.

Sería la primera procesión magna donde saldrían los titulares de las 6 cofradías de Semana Santa" MIGUEL ÁNGEL PEÑA Presidente del Paso Azul de Lorca

Peña ha destacado que celebrar el encuentro en octubre es “una oportunidad para que muchísima gente que tiene muchas ganas de conocernos y no pueden hacerlo en semana santa, pues, puedan venir”. Con unas instalaciones que incluyen el museo más grande de la región y nuevas naves para carros y caballos, el Paso Azul se siente preparado para afrontar estos retos y seguir engrandeciendo su patrimonio.