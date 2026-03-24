Dos años de prisión por la distribución de contenido pornográfico infantil a 133 personas por Facebook

Un vecino de Logroño ha aceptado una condena de dos años de prisión por un delito de producción, tenencia y distribución de seis archivos de pornografía infantil. El acusado, que ha reconocido los hechos, los difundió a través de la aplicación de mensajería de Facebook a un total de 133 personas. La sentencia de conformidad ha sido dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja.

Condiciones de la condena

Como parte del acuerdo, el acusado ha accedido a someterse a un curso de educación sexual, tal y como establece la legislación para estos delitos. Además, la sentencia incluye la inhabilitación especial durante siete años para cualquier profesión que implique contacto con menores y dos años de libertad vigilada. No obstante, el tribunal ha suspendido la entrada en prisión del condenado, que carece de antecedentes penales, con la conformidad de la Fiscalía y la defensa.

Esta suspensión de la pena queda condicionada a dos requisitos clave. El acusado no podrá cometer ningún delito durante los próximos dos años. Asimismo, deberá completar satisfactoriamente el tratamiento de educación sexual acordado en la sentencia.

La petición inicial de la Fiscalía

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena mucho más elevada para el acusado. En su escrito de acusación, pedía 6 años de prisión, 10 años de inhabilitación y 5 años de libertad vigilada. Según el relato de hechos probados, el hombre, de 56 años en aquel momento, distribuyó los seis archivos el 30 de diciembre de 2019.

El Ministerio Fiscal también ha solicitado la destrucción de los archivos intervenidos. Sostenía que el acusado actuó “a sabiendas de su acción y de forma consciente y voluntaria”. Esta declaración subraya la intencionalidad detrás de la distribución del material ilícito.