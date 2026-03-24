La intrahistoria de la destitución de Angulo del VCF Mestalla

Miguel Ángel Angulo no sigue al frente del Valencia Mestalla. El Club ha comunicado esta tarde su destitución tras cinco años al frente del filial valencianista. Una decisión que se ha desencadenado en las últimas horas, coincidiendo con la presencia de Ron Gourlay y Kiat Lim en las oficinas de la Academia VCF. El técnico asturiano ha entrenado esta mañana con normalidad y esta tarde se le ha comunicado su destitución. Se entiende desde el Valencia CF que las sensaciones eran muy negativas y que era momento de prescindir de sus servicios a falta de seis jornadas para el final del campeonato. El club, muy receloso con la información en los últimos tiempos, ha ocultado la noticia hasta el punto de que la plantilla se ha enterado a raíz del comunicado oficial a las 19.23h.

La figura de Miguel Ángel Angulo ya llevaba un desgaste. Tanto a nivel externo como interno. En el mes de octubre desvelamos en COPE la tensión y las dudas que había con el técnico asturiano. Tanto en el club como en el propio vestuario, pero se tomó la decisión de continuar con él, entendiendo que la plantilla era muy joven y había tiempo para revertir la situación, como en otras campañas. Sin embargo, tras una pequeña reacción, el VCF Mestalla no levanta el vuelo y el club ha sentido necesaria su destitución. Como os contamos en esta casa, había en este caso un condicionante distinto a otros años: Ron Gourlay. El CEO de Fútbol, en plena construcción de un proyecto y trabajando su credibilidad, no iba a dejar caer el filial y se ha optado por destituir a Angulo.

Ya en aquel momento, incluso Miguel Ángel Corona, por entonces director deportivo, mantuvo varias reuniones con el vestuario y la dirección del VCF Mestalla para compartir impresiones sobre la situación del equipo, en un momento en que por primera vez en cinco años se llegó a ver como una posibilidad la destitución de Angulo. No obstante, se dio paciencia y confianza. Pero el club entiende que ha aguantado todo lo que ha podido.

El Valencia Mestalla está en puestos de play-out de descenso con 32 puntos, a dos de los lugares de salvación. La dinámica del filial es muy negativa. Lleva sin ganar desde el 31 de enero y las sensaciones son que el equipo estaba involucionando. En el partido de este fin de semana ante el Atlètic Lleida, el filial mostró una cara muy pobre. Raul Jiménez salvó al equipo en numerosas ocasiones y el VCF Mestalla se encontró con un penalti al final que le dio el empate. Ídem la semana anterior ante la SD Ibiza.

Uno de los grandes dramas de la temporada son los números en casa. Otro año más, el filial apenas ha sido capaz de ganar 5 partidos de 14 posibles en el Puchades. Jugar como local se le ha atragantado al equipo de Miguel Ángel Angulo los últimos años, con poca capacidad para generar fútbol y superar las defensas rivales. Le habían cogido la medida al equipo en los partidos en la Ciudad Deportiva de Paterna. Además, este curso ha sido el equipo que más ha empatado. La plantilla, eso sí, muy joven. Todos por debajo de 23 años y tras un relevo generacional el pasado verano.

Se pone así fin a una extensa trayectoria de Miguel Ángel Angulo al frente de los banquillos de la Academia VCF, donde empezó hace más de una década en categoría infantil, hasta ir ascendiendo con el paso de los años. Por sus manos han pasado en los últimos años muchos de los jugadores que ahora brillan en el primer equipo, cosa que él hizo como jugador. Todavía ostenta el récord del jugador del Valencia CF con más títulos de su historia.

VCF Óscar Sánchez, nuevo entrenador del VCF Mestalla

ÓSCAR SÁNCHEZ HASTA FINAL DE TEMPORADA

Hace exactamente un año, y como desvelamos en COPE, Layhoon anunció en su despedida de Paterna la renovación por dos temporadas de Angulo. Un contrato que se rompe con esta decisión. Su cargo lo ocupará Óscar Sánchez, actualmente en el Juvenil A y con el que fue subcampeón de la Copa de Campeones la pasada temporada. Los jugadores hablan maravillas de él y en el entorno de la Academia VCF se concebía como próximo ese ascenso del Óscar al filial valencianista. Quienes lo conocen destacan de su día a día la intensidad en los entrenamientos y ha demostrado tener la capacidad de cambiar partidos.