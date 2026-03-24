Córdoba recupera el alma de su Semana Santa: restauran el boceto original del cartel de 1949

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha recibido el boceto original del cartel anunciador de la Semana Santa de 1949. La obra, del cartelista cordobés Ricardo Anaya Gómez, ha sido devuelta tras la finalización de los trabajos de conservación y restauración llevados a cabo por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

Se trata del único ejemplar original del autor que conserva la Agrupación, considerado "una pieza de extraordinario valor patrimonial y artístico que permite conocer de primera mano el proceso creativo del cartel definitivo de aquel año".

La expresividad de una técnica mixta

La obra destaca por su "técnica mixta", en la que el artista combinó el lápiz de grafito para el trazado general con lápices de colores. Estos últimos son especialmente visibles en los detalles del rostro y en los reflejos del río Guadalquivir, aportando matices de "gran riqueza expresiva".

Un grave estado de deterioro

Antes de su restauración, el boceto mostraba importantes signos de deterioro, sobre todo en el soporte de papel. Las condiciones ambientales inadecuadas, con altos niveles de temperatura y humedad, habían provocado amarillamiento, resequedad y fragilidad en el material.

Además, la obra presentaba pliegues centrales que ocasionaron dobleces, arrugas y desgarros, comprometiendo su estabilidad. Las zonas más afectadas eran los bordes superior e inferior, con pérdidas de material y roturas, junto a polvo, suciedad superficial y manchas, incluyendo el fenómeno de 'foxing' por la falta de protección.

Una restauración al detalle

La intervención del IAPH ha incluido una serie de tratamientos especializados, entre los que destacan "la limpieza mecánica en seco y húmeda controlada, la eliminación de añadidos en el reverso, la desacidificación del soporte, la consolidación de grietas y desgarros, así como la reintegración manual de las pérdidas". Finalmente, se ha diseñado y confeccionado un sistema de protección a medida que garantiza su correcta conservación futura.

El acto de levantamiento del depósito de la obra ha contado con la presencia del jefe de Intervención en el Patrimonio en el IAPH, José Luis Gómez Villa, y del presidente de la Agrupación, Manuel Murillo, junto al equipo técnico responsable de la intervención.

Con esta actuación, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba refuerza su "compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio cofrade". De esta forma, se recupera una pieza clave para la memoria visual de la Semana Santa cordobesa y para el estudio de la evolución del cartelismo en la ciudad.