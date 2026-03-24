La Región de Murcia moderniza sus hoteles con 7,4 millones de los fondos europeos

La Región de Murcia avanza en la modernización de su oferta turística con la concesión de más de 7,4 millones de euros en ayudas a 63 alojamientos turísticos repartidos en 23 municipios. Esta inversión, financiada con fondos NextGenerationEU, ya ha permitido adjudicar el 96 % de los recursos, con un 80,2 % transferido a los beneficiarios.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha ofrecido este balance durante su visita al Hotel Spa Jardines de Lorca, uno de los beneficiarios. Gracias a una subvención de 300.000 euros, el hotel lorquino ha mejorado su sostenibilidad con placas solares, domótica y nuevos espacios verdes.

Ayudas para todo el sector

Del total, se han concedido ayudas a 32 establecimientos hoteleros por valor de 5,7 millones de euros y a 31 alojamientos extrahoteleros por 1,7 millones. Según explicó la consejera, con la convocatoria ya cerrada, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) va a cubrir la totalidad de las solicitudes recibidas.

Por municipios, Cartagena (19,9 %), Murcia (12,8 %) y San Pedro del Pinatar (10,5 %) concentran el mayor porcentaje de solicitudes. La mayoría de la demanda proviene de alojamientos costeros, un hecho que, según Conesa, "refuerza la estrategia de sostenibilidad turística del Gobierno regional, que apuesta por renovar y diversificar la oferta turística en el litoral y potenciar el turismo azul".

Este impulso al turismo azul se complementa con otra línea de ayudas de 3 millones de euros de fondos europeos. Esta partida está enfocada en crear una red de senderos azules en la Costa Cálida, además de nuevos productos como las 'playas deportivas' y actividades de buceo.

Sostenibilidad y competitividad como ejes

La distribución de las ayudas refleja una clara apuesta por la modernización y la competitividad (34,3 %), seguida de la eficiencia energética (28,6 %), con la instalación de placas solares o sistemas de bajo consumo. La transición verde y sostenible (24,2 %) y la transición digital (12,9 %) completan el reparto de los fondos.