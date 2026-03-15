Hasta catorce asistencias sanitarias marcan la jornada electoral en Castilla y León

La jornada electoral de este domingo 15 de marzo en Castilla y León ha estado marcada por diversos incidentes que han requerido la intervención de los servicios de emergencia. Un total de catorce personas han necesitado asistencia sanitaria en diferentes colegios electorales de la Comunidad, según ha informado la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León, que ha gestionado varias llamadas a lo largo del día. La mayoría de las intervenciones se han debido a caídas y mareos sufridos por votantes y miembros de las mesas.

Asistencias sanitarias en toda la Comunidad

Los incidentes sanitarios se han repartido por diversas provincias. En León, una mujer de 87 años ha sido atendida tras una caída en el Colegio Maristas, mientras que en Ponferrada se ha prestado asistencia a dos varones indispuestos. Valladolid ha registrado varias incidencias, incluyendo una caída de una mujer de 80 años en Villanubla, otra de una mujer de 92 en Medina del Campo y la atención a una mujer de unos 80 años que se encontraba desorientada en la capital.

Salamanca también ha concentrado varios avisos: una mujer de 75 años se ha sentido indispuesta en el Colegio María Auxiliadora y otras dos mujeres de 87 y 66 años han sido atendidas por caídas. La lista se completa con una mujer de 30 años que ha sufrido un mareo en Burgos, una caída de una mujer de 73 años en Segovia y otra de un varón de 70 años en Soria. Al margen de lo sanitario, también se han registrado una amenaza a un apoderado en Valladolid y molestias por ruidos en un colegio electoral de Salamanca.

Mesas electorales con constitución accidentada

Una de las anécdotas más destacadas del día ha tenido lugar en Toro (Zamora), donde una mesa electoral se ha tenido que constituir con los primeros ciudadanos que acudieron a votar. La ausencia tanto de los miembros titulares como de los suplentes ha obligado a recurrir a esta medida para garantizar el derecho al voto. Según explicó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, este incidente provocó que Toro fuera la última localidad de la provincia en completar la constitución de todas sus mesas, a las 9:20 horas.

Este no ha sido el único contratiempo en la constitución de las 4.470 mesas electorales. En varios municipios de Burgos, como Tinieblas de la Sierra, Villamedianilla y Jaramillo Quemado, y de Soria (Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán), se ha tenido que recurrir a vecinos de localidades cercanas para poder conformar las mesas electorales.

Intérpretes y censos por email: las anécdotas sorianas

La provincia de Soria también ha sido escenario de otras situaciones singulares. En San Leonardo de Yagüe, se ha necesitado un intérprete de signos para que un miembro de mesa con discapacidad auditiva pudiera ejercer su derecho. Además, en Fuentes de Magaña, el censo electoral ha tenido que ser enviado por correo electrónico ante la ausencia del mismo a la hora de conformarse la mesa.