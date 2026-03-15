Alejandro Requeijo: "Es interesante ver la capacidad de aguante que tenga el PSOE en Castilla y León, sobre todo viniendo de los batacazos de Extremadura y Aragón"

Con el cierre de los colegios electorales a las ocho de la tarde, la noche electoral deja un escenario lleno de interpretaciones que pueden ser contradictorias. En 'Especial Elecciones Castilla y León' de COPE, conducido este domingo por Jorge Bustos, el análisis de Alejandro Requeijo apunta a varias lecturas clave en clave nacional y autonómica.

Según Requeijo, la noche servirá para medir la capacidad de aguante del Partido Socialista, la consolidación del PP y si el electorado de Vox penaliza o no el bloqueo en otras comunidades. Este análisis se produce en una jornada marcada por un ligero aumento de la participación, que a las seis de la tarde superaba en más de un punto y medio la de las últimas elecciones.

El PP y su consolidación a prueba

Todos los sondeos apuntan a que el PP ganará las elecciones, pero la clave, según Requeijo, está en ver su fortaleza frente a la derecha populista. "Es de los pocos partidos de la derecha clásica en Europa que no se deja engullir por la extrema derecha", ha señalado. Si se confirman los pronósticos, el PP sacará pecho y hablará de un agravamiento del cambio de ciclo en España, presentando al PSOE como "una máquina de perder elecciones".

Esta campaña ha contado con una fuerte presencia de Alberto Núñez Feijóo, a diferencia de lo ocurrido en Extremadura. El candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado optimista por las "muy buenas sensaciones" de la campaña, aunque Jorge Bustos da por hecho que "va a necesitar el apoyo de VOX" para gobernar.

EFE El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) y el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco

El aguante del PSOE y el 'efecto' Carlos Martínez

Otro de los focos de la noche está en el Partido Socialista y su capacidad de resistencia tras los batacazos de Extremadura y Aragón. Para Requeijo, si el PSOE no se despeña, al PP le quedará el consuelo de atribuirlo a un candidato alejado de Moncloa. El candidato socialista, Carlos Martínez, ha admitido vivir la jornada "con muchos nervios", pero con el objetivo claro de que el PSOE "sea la lista más votada".

El análisis de Jorge Bustos en su arranque de este especial de COPE destaca precisamente el perfil de Martínez, alcalde de Soria, como "el menos sanchista" de los últimos candidatos socialistas, lo que "le puede beneficiar esta noche". En caso de que el PP no logre una victoria arrolladora, el PSOE podrá argumentar que el ciclo de Feijóo "solo ha servido para acentuar su dependencia de VOX" y que el resultado es consecuencia del discurso antibelicista de Sánchez.

El examen de Vox y la división de la izquierda

La tercera gran lectura de la noche, según el análisis de Requeijo, es el resultado de Vox. Si el partido cumple sus mejores expectativas, se interpretará que su electorado no le penaliza por mantener bloqueados los gobiernos de Extremadura y Aragón. Desde Vox, Carlos Pollán ha calificado el día como una "jornada de la esperanza, de la ilusión, de toda la gente que quiere que esto cambie".

EFE El líder de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato de su partido, Carlos Pollán (c)

Finalmente, tanto Bustos como Requeijo coinciden en el efecto de la división a la izquierda del PSOE. Si se confirman los sondeos, este espacio será "prácticamente irrelevante", en palabras de Requeijo, como "consecuencia de concurrir divididas", según Bustos.

Se espera la práctica desaparición de Podemos, mientras que Izquierda Unida podría salvar los muebles, un mensaje que, para Bustos, debería captar Moncloa: "Fagocitar a la izquierda está muy bien, pero puede ser insuficiente ante la evidencia de que la política española se mueve ya en una lógica de bloques" y en una "derivada clara de derechización".