Acción contra el Hambre impulsa el empleo en la Navarra rural con nuevas formaciones para 2026

La organización Acción contra el Hambre continúa en 2026 con el desarrollo de su programa CAPES (Comunidades de Aprendizaje para el Empleo y el Emprendimiento Sostenible). La iniciativa está dirigida a mejorar la empleabilidad y apoyar la creación de negocios en los municipios rurales de la Ribera y la Zona Media de Navarra. El programa se fundamenta en un enfoque de comunidad de aprendizaje, donde los participantes pueden compartir sus experiencias y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de su entorno.

Nuevas formaciones para las próximas semanas

El programa ya ha comenzado su actividad de 2026 con una formación online en edición de vídeo y talleres presenciales de búsqueda activa de empleo. En las próximas semanas, la entidad ha anunciado la puesta en marcha de nuevas acciones formativas diseñadas para responder a la demanda del mercado laboral actual.

Una de las propuestas es un curso de Gestión de Almacén y Reparaciones Plásticas que se impartirá en Tudela del 27 de abril al 15 de mayo. Realizado en colaboración con el Centro Logístico de AMIMET, el curso incluye la acreditación oficial para el manejo y conducción de carretillas y formación específica en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) aplicada al sector.

Además, entre el 21 de abril y el 5 de mayo se desarrollará un Taller de Creación de Marca y Comunicación Digital. Esta formación está orientada a personas emprendedoras o que se encuentren en fase de diseño de un proyecto, abordando estrategias de marca, comunicación y creación de contenidos, además de herramientas para la empleabilidad como el vídeo currículum.

Comunidad de apoyo al emprendedor

El programa CAPES también incluye la Comunidad Emprendedora Rural, un espacio de acompañamiento que combina sesiones grupales y asesoramiento individualizado. Esta comunidad está abierta tanto a personas con ideas de negocio como a iniciativas que ya están en marcha, ofreciendo apoyo para mejorar su modelo, sus procesos y su propuesta de valor en el mercado.