Jorge Bustos: "La mayor participación se ha registrado entre los más jóvenes, que están más movilizados hacia la derecha y, por tanto, esto beneficia a Vox"

Con el cierre de los colegios electorales a las ocho de la tarde, el análisis de Jorge Bustos en el programa especial de COPE 'Especial Elecciones Castilla y León' apunta a un escenario claro: todo apunta a que va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió ya en Extremadura y en Aragón.

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Según el comunicador, la abrumadora suma de los partidos de la derecha, PP y VOX, conformará una mayoría absoluta contundente que hace imposible cualquier posibilidad de que la izquierda se haga con el poder autonómico. La jornada ha estado marcada por un ligero aumento de la participación, que a las seis de la tarde superaba en más de un punto y medio la de las últimas elecciones, un dato que los analistas creen que podría beneficiar a Vox.

Una jornada de ilusión, nervios y esperanza

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León han ejercido su derecho al voto durante las primeras horas de la jornada, coincidiendo en la importancia de una alta participación para definir el futuro de la comunidad. El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado optimista por las “muy buenas sensaciones” de la campaña. Desde Vox, Carlos Pollán ha calificado el día como una jornada “de la esperanza, de la ilusión, de toda la gente que quiere que esto cambie”, mientras criticaba el trato de algunos medios.

Por su parte, el candidato socialista, Carlos Martínez, ha admitido vivir la jornada “con muchos nervios” pero con el objetivo claro de que el PSOE “sea la lista más votada” para “dar un vuelco tan necesario” a la región. Otros candidatos como Juan Gascón (IU-Sumar) o Miguel Ángel Llamas (Podemos) han destacado la importancia de la cita, con este último afirmando que “hoy nos jugamos el futuro”.

El techo de Vox, la gran incógnita

Según el análisis de Bustos, la principal incógnita de la noche no es quién ganará, ya que da por hecho que Alfonso Fernández Mañueco “va a ganar las elecciones y va a seguir siendo presidente”, sino el resultado de su socio de gobierno. “Para hacerlo va a necesitar el apoyo de VOX”, ha afirmado, lo que abre la pregunta sobre si el partido de Abascal tiene techo o va a batir una nueva marca en esta tierra.

EFE El candidato del Partido Popular de Castilla y León votando este domingo

El comunicador ha enumerado cuatro posibles desventajas para el partido de Abascal: la memoria de su salida del gobierno anterior por orden de Madrid, los “líos internos del partido” y purgas de disidentes, el posible desgaste por el bloqueo en Extremadura y en Aragón, y el impacto de tener a Donald Trump como referente en un momento de alza de precios que afecta directamente a sectores clave como el campo castellanoleonés.

El 'efecto' Carlos Martínez frente al sanchismo

En el lado socialista, Bustos destaca el perfil del candidato Carlos Martínez, alcalde de Soria durante 20 años. Lo considera “un candidato más sólido que sus predecesores” en este ciclo electoral y “el menos sanchista” de los que se han presentado, a diferencia de los de Extremadura y Aragón, con un vínculo “muy estrecho” con Pedro Sánchez. Este perfil propio, opina, “le puede beneficiar esta noche”.

EFE El secretario general del PSOE Castilla y León y candidato a las elecciones, Carlos Martínez

Finalmente, Jorge Bustos ha recurrido a una metáfora histórica, recordando los idus de marzo y el asesinato de Julio César. Ha señalado que, aunque hoy los relevos en el poder se hacen con votos y no con puñales, la votación de hoy, si los sondeos no fallan, “va a suponer un nuevo clavo en el ataúd político del sanchismo”.