Castilla y León denuncia el bloqueo del Gobierno a la gestión del lobo que dispara los ataques al ganado

Ha transcurrido un año desde que el Congreso de los Diputados aprobó sacar al lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del Duero, una medida impulsada por Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria para permitir controles poblacionales y proteger a la ganadería extensiva. Sin embargo, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, con un aumento de los ataques al ganado del 47% y una cifra récord de casi 6.000 cabezas de ganado muertas en el último año en la comunidad.

El bloqueo 'ilegal' del Gobierno

El consejero de Medio Ambiente en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha afirmado que la reforma legal "no ha servido" porque el Gobierno de España mantiene bloqueada la gestión de la especie. Según explica, para que las comunidades puedan actuar, el Ejecutivo debe remitir a la Comisión Europea un informe sobre el estado de conservación del lobo, un trámite que debería haberse completado antes del 31 de julio del año pasado y que sigue pendiente.

Este incumplimiento ha provocado que Bruselas abra un procedimiento sancionador contra el Reino de España. Suárez Quiñones asegura que el informe técnico ya está finalizado y concluye que el lobo tiene un estado de conservación favorable, pero acusa al Gobierno de impedir "de forma palmaria" su aprobación en la conferencia sectorial, un paso indispensable para su envío a Europa. "Incumple de forma palmaria la ley", ha sentenciado.

Es un ataque sin precedentes" Juan Carlos Suárez Quiñones Consejero de Medio Ambiente en funciones

Un régimen unificado en Europa

El consejero ha recordado que, gracias a una reforma previa en Europa que modificó el convenio de Berna y la directiva Hábitats, el régimen de protección del lobo es ahora el mismo en todo el continente, eliminando la distinción entre el norte y el sur del Duero. Toda Europa tiene ahora un régimen flexible de protección simple que permite la gestión de la especie por parte de los estados. No obstante, este logro "no sirve para nada si el gobierno no abre esa última puerta que tiene la llave, y que es una llave que utiliza de forma ilegal".

El ganadero no quiere una compensación, quiere su ganado" Juan Carlos Suárez Quiñones Consejero de Medio Ambiente en funciones

Las consecuencias de esta parálisis son devastadoras para el sector primario. Más allá de las 6.363 reses muertas en 2024, Suárez Quiñones alerta de que "son las ganaderías las que desaparecen y abandonan". Aunque la Junta compensa por el ganado perdido, el consejero subraya que "el ganadero no quiere una compensación, quiere su ganado, quiere su explotación". Considera que la inacción del Gobierno es "un ataque sin precedentes" que pone en riesgo la pervivencia de los pueblos y del medio rural.

Acciones legales en marcha

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León ya ha llevado a los tribunales la negativa del Gobierno a convocar la conferencia sectorial. Además, junto a otras 13 comunidades autónomas, volverá a solicitar formalmente dicha convocatoria. Si el bloqueo persiste, Suárez Quiñones advierte que ejercitarán "las acciones civiles e incluso penales que sean procedentes para tratar de evitar este ataque tan terrible a nuestro territorio".