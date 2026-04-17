Entre 8.000 y 10.000 personas migrantes, pendientes de la regularización extraordinaria en Galicia: "El gran avance es el acceso a derechos"

Es sólo una estimación, pero plataformas como el Foro Galego de Inmigración o instituciones como Cáritas cifran entre 8.000 y 10.000 el número de personas extranjeras que residen en estos momentos en Galicia y que aprovecharán el proceso extraordinario de regularización para empezar a normalizar sus vidas. Son personas como Juan: él llegó desde Perú a Santiago hace algo más de un año, huyendo de la inseguridad que ahoga a aquel país, donde él llevaba treinta años con un pequeño negocio de tapicería y decoración. Aquí, tanto él como su mujer se agarran a lo que va saliendo, en limpieza, pintura, cuidado de mayores... pero siempre con el temor a que o no les paguen lo pactado, o que ni siquiera les paguen, porque recuerda que sin papeles, no hay reclamación posible.

"Primero me dijeron una cosa pero luego me dijeron que no... que eso no se pagaba y yo por no tener problemas porque no tenía documentos, tuve que aceptar", cuenta Juan sobre una experiencia en un trabajo reciente.

Es muy importante para las personas migrantes, porque sin documentos todo es más complicado Juan Emigrante Peruano

Juan tampoco pensaba que sería tan difícil encontrar un hogar aquí: "llegamos y chocamos contra una pared aquí... una era lo del trabajo y otra, lo de la vivienda". Después de agotar los ahorros pagando una pensión en los primeros meses en Galicia, la familia no se quedó en la calle porque los acogió una compatriota con la que comparten piso. Ahí continúan.

servicios reforzados en cáritas para poder seguir ayudando

Así que estos días toca recolectar todos los documentos que exige el decreto para echar la solicitud antes del 30 de junio, la fecha tope para este proceso extraordinario. Entre las personas que estos días se ha remangado para atender las consultas que no paran de llegar está Beatriz García, del equipo jurídico de Cáritas Diocesana de Santiago: calcula que sólo por sus despachos pasarán mínimo unas 1.200 personas.

Con más de 20 años de experiencia en la organización, Beatriz celebra la puesta en marcha de un proceso por el que llevan "luchando desde hace muchísimo tiempo desde las entidades de iglesia". La abogada recuerda la iniciativa legislativa popular que recogió más de 500.000 firmas para visibilizar a las "muchísimas personas que estaban viviendo en España, que estaban trabajando en economía sumergida porque no tenían otra posibilidad, y que querían y tenían que ser ciudadanos con acceso a derechos".

00:00 Volumen Descargar COPE Beatriz García es abogada de Cáritas Diocesana de Santiago

Claves del proceso: requisitos y plazos

La nueva normativa distingue dos grandes supuestos para poder acogerse a la regularización. El primero se dirige a solicitantes de protección internacional (asilo), a quienes se les exige acreditar cinco meses de permanencia en España antes de la solicitud, además de carecer de antecedentes penales. Para ello, deben presentar su pasaporte y cualquier documento oficial que demuestre su vida en el país, como el certificado de empadronamiento, informes médicos o contratos de alquiler.

El segundo grupo es el del arraigo extraordinario. En este caso, se debe demostrar una permanencia continuada de cinco meses en España y cumplir uno de tres requisitos adicionales: tener vínculos laborales (un contrato de trabajo de al menos 90 días o haber cotizado previamente), vínculos familiares (hijos o ascendientes a cargo) o encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, acreditable mediante un informe de los servicios sociales u otras entidades habilitadas.

Una puerta contra la brecha digital

Para facilitar el acceso y evitar que la brecha digital deje fuera a las personas más vulnerables, el proceso permite varios modos de presentación. Aunque la vía principal es telemática a través de la aplicación Mercurio, también se ha habilitado la presentación presencial en papel. Esta se podrá realizar en las oficinas de Correos y en las de la Seguridad Social en horario de tarde, una alternativa a las "absolutamente imposibles" citas en las oficinas de extranjería.

Desde Cáritas ofrecen acompañamiento y orientación a los solicitantes. Presentarán directamente las solicitudes de las personas "especialmente vinculadas" a sus servicios de acogida o de aquellas familias en "especial vulnerabilidad", mientras que al resto se les guía sobre los requisitos y la documentación necesaria.

El falso debate del "efecto llamada"

Beatriz García es contundente frente a algunas afirmaciones que se repiten entorno al proceso de regularización. "El efecto llamada realmente son las grandes desigualdades que hay entre unos países y otros", asegura. La abogada sostiene que la verdadera causa son la pobreza, los conflictos bélicos o la inseguridad ciudadana en los países de origen. En los despachos del equipo jurídico en Santiago llega sobre todo gente procedente de Latinoamérica y cada vez más, también de África.

El efecto llamada realmente son las grandes desigualdades que hay entre unos países y otros" Beatriz García Abogada de Cáritas Diocesana de Santiago

García niega que exista una "relación directa entre una regularización y un aumento repentino y muy cuantioso de población migrante". Señala que el aumento de la población migrante en los últimos años ha sido "escalonado y progresivo" y recuerda que las personas que se van a regularizar "son las que ya están aquí, no las que vengan a partir de ahora".

También insiste Beatriz García en que no se abre la puerta alegremente a delincuentes: "sí que es cierto que hubo cambios a lo largo de los borradores y estaba corriendo un bulo de que todo el mundo con independencia de tener o no antecedentes penales en España o en su país de origen iban a poder optar a la regularización... y eso no es cierto. Siempre para cualquier regularización es imprescindible que no tenga antecedentes penales y los policiales se tienen en cuenta", insiste.

Uno de los avances más significativos de esta reforma es que los solicitantes obtendrán una autorización provisional para trabajar desde el inicio del trámite, sin tener que esperar los tres meses que puede tardar la resolución. Esto, según García, es un "avance importantísimo" que permitirá a miles de personas salir de la economía sumergida, cotizar a la Seguridad Social y "aportar al sostenimiento de los servicios públicos". La regularización, concluye, "supone un acceso a derechos, un reconocimiento como ciudadanos".

00:00 Volumen Descargar COPE Entrevista con Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración

¿Preferimos tener a la gente escondida, 12 o 14 compartiendo un piso... o que tengan derechos y aporten? Miguel Fernández Portavoz del Foro Galego de Inmigración

Una idea en la que insiste también en COPE Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración: "sabes tamén que existe xa moita demanda por parte do empresariado, que precisan traballadores en moitos sectores nos que non se atopa man de obra, así que é positivo para as dúas partes", remarca.

Fernández también apunta que "estas persoas das que falamos xa viven aquí, non van a vir de ningún sitio, que as entidades sociais as coñecemos ben, que o pasan fatal, vivindo en condicións lamentables que agora poderán mellorar porque poderán xustificar que teñen ingresos económicos..." Desde el Foro aseguran que "a regularización non ten máis que aspectos positivos para todo o mundo"