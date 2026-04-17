Doce productores se unen para rescatar el cacau valencià de la extinción

El tradicional cacau del collaret, un producto emblemático del almuerzo valenciano, se encuentra en peligro de extinción. Ante esta situación, un grupo de productores, con la ayuda de la UPV, ha creado l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Cacau Valencià para intentar salvarlo. Así lo ha explicado Anna Climent, de Ca Climent y también miembro de la asociación, en el programa Mediodía Cope Más Valencia, donde ha detallado la crítica situación del cultivo y las iniciativas para recuperarlo.

De 8.000 a menos de 4 hectáreas

La drástica reducción de la superficie cultivada evidencia la magnitud del problema. Anna Climent ha aportado datos alarmantes: "pensando en que a principios del siglo XX se cultivaban solo en la provincia de Valencia unas 8.000 hectáreas, y actualmente entre todos los productores no llegamos a las 4 hectáreas, imaginaos la diferencia". Esta enorme caída pone en jaque la supervivencia de una seña de identidad gastronómica valenciana.

Actualmente entre todos los productores no llegamos a las 4 hectáreas" Anna Climent Miembro de l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Cacau Valencià

Climent también ha señalado que gran parte del cacahuete que se consume pensando que es local, en realidad no lo es. "La mayoría de veces, pues vemos que vienen de Estados Unidos, China, otros países, pero que es casi todo de importación". Por ello, ha insistido en la importancia de revisar el etiquetado: "siempre tenemos que mirar realmente en ese envase la palabra origen, que es donde nos lleva a saber exactamente el país donde se han cultivado".

CA CLIMENT El cacau valencià, en riesgo de extinción

El abandono del cultivo se intensificó en los años 70, cuando los agricultores locales "no podían competir, sobre todo en precio, con los cacahuetes de importación". Además, Climent apunta a otra posible causa: "una campaña a nivel gubernamental de desprestigio hacia el aceite de cacahuete frente al aceite de oliva", lo que contribuyó a la tendencia de abandono.

Un sello para el auténtico cacahuete valenciano

La nueva asociación, que de momento aglutina a doce productores, nace con el objetivo de revertir esta situación. "La realidad es que somos apenas en la asociación unos 12 productores, la mayoría de ellos lo hacen también a pequeña escala, incluso para autoconsumo", ha explicado Climent. La unión busca "alinear fuerzas, porque entre todos podremos llegar mucho más lejos que en un camino en solitario".

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El principal objetivo, según ha detallado, es "diseñar como un logotipo, un sello identificativo, para que la gente, a un vistazo, pueda identificar efectivamente el auténtico cacahuete valenciano". La iniciativa no solo protegerá el cacau del collaret, sino también otras variedades tradicionales valencianas menos conocidas como la cacaua o el morú.

Frente a la competencia de precios, Climent defiende el valor diferencial del producto local. "Nosotros vendemos un cacahuete que tiene unas características totalmente diferentes, ya de sabor, de frescura, es cosechero, es del mismo año", ha afirmado. Por tanto, ha concluido que apostar por él "es una apuesta ya que va más allá del precio".

Es una apuesta ya que va más allá del precio" Anna Climent Miembro de l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Cacau Valencià

Una legumbre con futuro en la cocina

Anna Climent ha revelado una característica sorprendente del producto: "está catalogado como un fruto seco, pero el cacahuete realmente es una legumbre". Este hecho abre un "camino muy amplio por recorrer en cuanto a tema de consumo", ya que se puede cocinar "como un garbanzo, una lenteja o una habichuela".

Esta nueva perspectiva culinaria ya está siendo explorada por "restaurantes de menús gastronómicos que están investigando y desarrollando con el cacahuete, visto como la leguminosa que es". La asociación espera que esta versatilidad ayude a revalorizar el producto y a conseguir que el cacahuete valenciano esté presente en más bares y restaurantes.