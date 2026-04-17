Los médicos vascos se plantan y suspenden las horas extra voluntarias

El conflicto en la sanidad de Euskadi ha escalado un nuevo peldaño. Facultativos de diversos centros sanitarios han comenzado a renunciar a las jornadas extraordinarias voluntarias de tarde, conocidas como peonadas o autoconciertos, como medida de presión para mejorar sus condiciones laborales. Esta decisión ya está provocando la anulación de consultas y amenaza con afectar a cirugías y a la atención no urgente.

Estas horas extra, realizadas fuera de la jornada ordinaria, se habían convertido en un pilar para aliviar la sobrecarga asistencial y reducir las listas de espera. Sin embargo, los médicos denuncian que su uso ha pasado de ser excepcional a estructural. La médico anestesista Elena del Val, portavoz de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), ha explicado que se han visto "obligados a tomar" esta medida ante la falta de negociación.

En algunos servicios el seguimiento de la medida es del 100 por 100, y en otros, mayoritario" Elena del Val, portavoz de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD)

Desde la asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) aseguran que el seguimiento de la medida es "muy unánime" en todo Euskadi. Según su portavoz, hay servicios donde la renuncia es total, del "100 por 100, y en otros, pues mayoritarios". Como consecuencia, la actividad programada de tarde ya se está resintiendo, en un contexto agravado por las nuevas jornadas de huelga convocadas.

Aumento de la demora quirúrgica

El impacto de las protestas ya es tangible. El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha admitido que el conflicto se está notando en la demora para operaciones. Antes de la huelga, la espera media para una intervención quirúrgica en Osakidetza era de 54 días, cifra que ha ascendido ahora a 74 días.

Alberto Martínez, consejero vasco de Sanida, en una visita a COPE Euskadi

Nos hemos visto obligados para intentar negociar una mejora" Elena del Val, portavoz de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD)

Los facultativos insisten en que "ha sido una medida que nos hemos visto obligados a tomar para intentar negociar una mejora en nuestras condiciones laborales, que a día de hoy todavía no se ha producido". Con las listas de espera ya tensionadas y nuevas huelgas en el horizonte, el conflicto médico entra en una nueva fase de presión sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario vasco.