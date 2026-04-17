Murcia refuerza el talento joven de la Región a través de la Segunda Cumbre de los Detectives Climáticos

La Región de Murcia refuerza su papel como referente en el impulso del talento joven en ciencia e investigación con la celebración de la II Cumbre Nacional del desafío educativo ‘Detectives Climáticos’, organizada por la Fundación Séneca en colaboración con la Agencia Espacial Europea, La Oficina Europea de Recursos para la Educación Espacial en España y el Parque de las Ciencias de Granada.

El evento, inaugurado en el Centro Cultural de Las Claras, por el consejero de Medio Ambniente Juan María Vázquez, reunió a equipos de estudiantes venidos de toda España que presentaron y defendieron sus proyectos, utilizando datos científicos y análisis del entorno para abordar problemas ambientales reales y buscar soluciones.

El programa ‘Detectives Climáticos’ forma parte de las acciones educativas del ESERO de la Agencia Espacial Europea, cuyo objetivo es fomentar el interés por la ciencia y la tecnología mediante proyectos prácticos relacionados con el espacio y el medio ambiente.

Iniciativas como esta permiten que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que aprendan a trabajar en equipo, a analizar datos y a comunicar resultados, habilidades esenciales en el ámbito científico y profesional” Juan María Vázquez Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

Los estudiantes participantes desarrollaron investigaciones a lo largo del curso, muchas basadas en datos de satélites de observación terrestre combinados con mediciones propias en el propio terreno, lo que les permitió aplicar metodologías científicas en contextos reales.

Algunos de esos proyectos incluyen nuevas propuestas urbanísticas, análisis de la situación de las carabelas portuguesas en nuestro mar cantábrico o la investigación de las raíces del mar mediterráneo y toda la vida que vive en él.

Los equipos ganadores representarán a España en el encuentro europeo del programa y viajarán a Frascati (Italia), donde visitarán el centro ESRIN de la ESA, culminando una experiencia que impulsa competencias científicas, trabajo en equipo y conciencia ambiental.