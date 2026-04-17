Todo lo que puedes encontrar en BioCantabria, la feria que reivindica el consumo responsable y sostenible: "Natural y hecho con cariño"

Santander acoge este fin de semana la VIII edición de BioCantabria, la feria de referencia del consumo ecológico en nuestro país. El Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad, con entrada gratuita, se convierte en el epicentro de un evento que reúne a 75 expositores de toda España y que espera la visita de más de 10.000 personas. En los stands se pueden encontrar todo tipo de productos ecológicos y sostenibles: desde alimentación y cosmética hasta ropa, accesorios y energías renovables. Todo ello con el fin de promover un estilo de vida consciente y responsable.

El director de la feria, Iker Knorr, subraya que el objetivo es mostrar empresas que trabajan de una manera ética y sostenible. "Intentamos mostrar empresas que vienen con productos hechos de una manera sostenible, con productos naturales", explica Knorr, quien defiende la importancia de que los consumidores sepan que pueden "encontrar productos de varios sectores, no solo de alimentación, pero que están hechos con cariño y, sobre todo, con respeto al medio ambiente y a la naturaleza".

COPE Cantabria ha estado en la feria hablando con su director, Iker Knorr

Una oferta variada más allá de la alimentación

En sus más de 3.000 m² de exposición, BioCantabria presenta una "oferta variada para que sea una exposición interesante para los visitantes", según su director. Los asistentes pueden encontrar empresas de alimentación, textil orgánico, calzado, terapias naturales, cosmética ecológica y compañías dedicadas al sector de la salud.

Todos los productos están hechos con cariño y, sobre todo, con respeto al medio ambiente Iker Knorr Director de BioCantabria

Uno de los sectores que está en auge es el de la cosmética natural, que cuenta con la presencia de cinco empresas, dos de ellas cántabras. Estas compañías ofrecen una amplia gama de productos que incluyen cremas, aceites, jabones y otros artículos de origen natural, reflejando la creciente demanda de alternativas sostenibles en el cuidado personal.

El origen de la feria y el apoyo local

Esta feria de BioCantabria tiene su origen en un evento similar organizado en Vitoria, BioAlava, que comenzó hace diez años. Knorr explica que, una vez consolidado el proyecto en el País Vasco, decidieron venir a Cantabria "para ofrecer también esta muestra a todos los cántabros". La feria cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Este respaldo ha hecho posible la participación de más de 20 productores locales, que se suman a expositores de otras comunidades.

Más de 50 actividades para todas las edades

La feria se complementa con un extenso programa de más de 50 actividades gratuitas. Mónica de la Parte, encargada de organizarlas, destaca la importancia de la pedagogía: "Es esencial formar y hacer pedagogía con la gente más joven, que es la que luego va a consumir en el futuro, para que desarrollen un pensamiento crítico y tengan un consumo más sostenible y responsable".

Más de 75 expositores, 20 de ellos de Cantabria, se dan cita en esta feria de productos ecológicos

El programa está pensado para todos los públicos, desde el infantil hasta el familiar, con un foco especial en la mujer. Las actividades cubren áreas como la ecología, la nutrición y la salud, e incluyen degustaciones, catas y show cooking (cocina en directo). De la Parte resalta la colaboración con el Colegio Profesional de Nutricionistas y Dietistas de Cantabria y asegura que todo el contenido está "basado en la evidencia científica, con sanitarios de diferentes especialidades".

Es esencial hacer pedagogía con la gente más joven, que es la que luego va a consumir estos productos" Mónica de la Parte BioCantabria

Además, los visitantes tienen la oportunidad de probar de forma gratuita experiencias como yoga, pilates o biodanza. Mónica de la Parte lo describe como "una oportunidad de hacer muchas actividades de fin de semana con toda la familia, todas gratuitas y muy entretenidas".