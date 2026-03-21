La nueva vida de Desiderio tras pasar por la cárcel: "Lo más costoso fue reinsertarme"

Desiderio, ex recluso que cuenta en un documental de Cáritas Castilla y León, cómo ha sido su reinserción tras recuperar la libertad

La reinserción social de los expresos es un camino lleno de retos que Cáritas y la pastoral penitenciaria de Castilla y León buscan visibilizar con el documental 'Segundas oportunidades'. Uno de sus protagonistas es Desiderio, quien, tras pasar seis años en prisión de una condena de ocho, comparte su experiencia. Su historia la hemos podido escuchar en Herrera en COPE Valladolid. Su periplo comenzó en diciembre de 2003 en Ecuador, desde donde fue trasladado a España en febrero de 2008, cumpliendo el resto de su condena entre Soto del Real, Navalcarnero y finalmente Burgos, su ciudad natal.

El difícil camino de vuelta a la sociedad

Al cruzar la puerta de la cárcel, su único pensamiento era "trabajar, hacer mi vida y dejar atrás todo". Sin embargo, el choque con la realidad fue duro. Desiderio confiesa que, si bien dejar atrás lo vivido fue relativamente fácil, "lo más costoso fue buscar trabajo, reinsertarme otra vez". Los prejuicios de la gente fueron una barrera constante en su proceso de adaptación.

La principal barrera la ha encontrado en el ámbito laboral. Desiderio está convencido de que tener antecedentes penales le ha cerrado muchas puertas. "Cuando ven que has estado preso, muchas empresas te rechazan. No te lo dicen así a la cara, pero tú lo notas", explica. Esta situación le ha llevado a una gran inestabilidad laboral, con contratos de seis meses, tres, una semana o incluso días sueltos.

Cuando ven que has estado preso, muchas empresas te rechazan" Desiderio Ex recluso y participante del documental de Cáritas Castilla y León

El apoyo, clave para no estar solo

En este proceso, Desiderio subraya que el camino "rara vez se puede hacer en solitario". Para él, el apoyo de Cáritas ha sido fundamental. La organización le ha ayudado con educadores, trabajadores sociales, la búsqueda de piso o comida. "Solo es muy difícil", reconoce. Al salir de prisión, contaba con algo de dinero que había ganado trabajando como fontanero dentro, lo que le permitió alquilar una habitación y tener un punto de partida.

A sus 65 años, y con la vista puesta en la jubilación, se siente cada vez mejor y ha aprendido a no mirar atrás. Su mayor logro es la paz interior que ha encontrado, una que le permite no preocuparse por lo que los demás piensen. Es una lección que resume en una de sus reflexiones más profundas del documental: "Aprender a valorar la libertad que tenemos, que parece que no es nada, pero es lo más bonito que hay".

Un mensaje para el futuro de la justicia

Aprovechando su presencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, Desiderio lanza un mensaje a los futuros jueces y fiscales. Pide "un poco más de empatía" y que las penas sean más acordes con el delito cometido. Su petición final es una llamada a una justicia más humana: "Que valoren en realidad el grado de del delito".