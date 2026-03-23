"Si nuestras fuentes hablaran...", la exposición que acoge el Hospital de Guadarrama, cedida por el Parque Nacional, con motivo del Día del Agua

“Si nuestras fuentes hablaran...”. Es el título de la exposición que puedes ver en el Hospital Guadarrama con motivo del Día Mundial del Agua que se celebró este domingo, 22 de marzo, con la que trata, a través de nueve paneles, de recordar la importancia de cuidar este elemento fundamental.

La ha cedido un año más el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que colabora estrechamente con la Comisión de Responsabilidad Social, Sociosanitaria y Medio Ambiente del hospital.

"Desde hace más de 10 años colaboramos con el Hospital de Guadarrama en la celebración del Día Mundial del Agua. En esta ocasión se ha instalado la exposición 'Si nuestras fuentes hablaran...', que nos permite visibilizar un recorrido por la historia, las tradiciones, los oficios, las costumbres, a través de las fuentes ubicadas en el Valle de la Fuenfría (Cercedilla). En ella descubrimos lugares emblemáticos ligados al agua y que forman parte del paisaje serrano", apunta Pedro Rubio, coordinador de los centros de Visitantes del Parque.

La iniciativa se enmarca en el compromiso del hospital con el entorno y, en este caso, impulsando buenas prácticas de consumo de agua.

"Son, por ejemplo, la colocación de grifos termostáticos en las duchas de las habitaciones, grifos con sensores automáticos, pulsadores de doble botón para los inodoros, sistemas de limpieza por mopa que ahorran casi un 80% de agua y evitan la contaminación cruzada, tenemos también riego por goteo en el jardín", cuenta Raquel Blasco, responsable de Medio Ambiente del hospital, quien ha hecho hincapié también en la formación y la información con cartelería.

Por cierto, los pacientes también han participado elaborando dibujos de una gota de agua, donde han añadido frases con recomendaciones para el cuidado del agua, que también están expuestos.





Cada 22 de marzo desde el año 1993 se celebra el Día Mundial del Agua. A pesar de que muchas actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, millones de personas viven sin acceso al agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla, de manera que se alcance el Objetivo número 6 de Desarrollo Sostenible que es: Agua y Saneamiento para todos antes de 2030.

Hospital con conciencia Medioambiental

La Comisión de Responsabilidad Social, Sociosanitaria y Medio Ambiente del Hospital Guadarrama se creó en 2012 y su objetivo fundamental es llevar a cabo el seguimiento, evaluación y mejora del Sistema de Gestión Ambiental implantado en el hospital, con el fin de prevenir o mitigar los problemas ambientales que el propio funcionamiento del centro provoca.

Se realizan diferentes acciones alineadas con la Política Ambiental definida por la dirección del hospital, entre ellas la formación y concienciación a los profesionales sobre el impacto medioambiental que la actividad genera sobre el Medio Ambiente, así como el seguimiento y control de los diferentes aspectos ambientales del centro, por ejemplo, el consumo de los recursos naturales y generación de los residuos peligrosos, el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la legislación aplicable y el impulso de las Buenas Prácticas para minimizar el impacto ambiental.

Desde su creación, la Comisión, formada por veintidós profesionales de diferentes ámbitos, ha sido premiada en varias ocasiones, entre ellas por las mejores prácticas de calidad, a la eficiencia energética, proyectos como el Eco-Hospital o la reducción de huella de carbono en un hospital de media estancia y el reconocimiento +10 Hospitales del Programa de Salud de Glasgow en 2022 por impulsar propuestas ambiciosas en materia de descarbonización.