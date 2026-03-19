'Segundas oportunidades', el documental de Cáritas Castilla y León que explica el difícil camino de los expresos para rehacer su vida

'Segundas oportunidades. El arte de volver'. El documental de Cáritas Castilla y León que habla de la reinserción de ex presos

Con el objetivo de visibilizar la realidad de las personas que salen de prisión, Cáritas Castilla y León ha presentado el documental ‘Segundas Oportunidades’, una iniciativa que nace para sensibilizar sobre las dificultades de la reinserción. Durante 2023, la entidad ha acompañado a 1.410 personas dentro de los centros penitenciarios de la comunidad y a otras 244 ya en libertad, con presencia en ocho de las nueve prisiones de la región.

Un camino lleno de obstáculos

La salida de prisión es un momento lleno de incertidumbre y temor. Almudena Iglesias, técnica del programa de prisión en Salamanca, advierte que, paradójicamente, “la libertad a veces no es siempre una buena noticia, aunque pudiera resultar lo contrario”. Este sentimiento se debe a los enormes desafíos que enfrentan para reincorporarse a la sociedad.

La libertad a veces no es siempre una buena noticia, aunque pudiera resultar lo contrario" Almudena Iglesias Técnica del programa de prisión en Salamanca

Entre las principales dificultades se encuentran el acceso al empleo, condicionado por el estigma, y las dificultades extremas para acceder a una vivienda digna. A esto se suman la brecha digital, la falta de formación actualizada tras años de reclusión, la recuperación de los vínculos familiares y la necesidad de atención a la salud mental. Además, la eliminación del paro de excarcelación les obliga a solicitar el Ingreso Mínimo Vital, un proceso lento y con requisitos que dejan fuera a perfiles como los menores de 23 años.

Desde Cáritas insisten en que la solución no depende solo del individuo. Como señala Iglesias, “la reinserción no es únicamente del esfuerzo individual, sino que requiere de oportunidades reales y de la implicación de una comunidad que sea acogedora”.

La doble condena de las mujeres

El documental también pone el foco en la situación de las mujeres en prisión, que representan menos del 7% de la población penitenciaria. La mayoría de ellas viven en centros “pensados para y por los hombres”, lo que agrava su situación. Además, el 80% de estas mujeres son madres, por lo que la recuperación de los vínculos familiares se convierte en un reto aún mayor.

‘Segundas Oportunidades’: poner un rostro a la reinserción

Alicia Salvador, directora del documental, explica que el proyecto nació como su Trabajo de Fin de Grado al darse cuenta de que la reinserción “era un tema que yo no conocía y, además, nadie conoce”. La pieza audiovisual recoge los testimonios de exinternos, reclusos, funcionarios de prisiones, familiares y técnicos de Cáritas para construir una narrativa completa sobre el proceso.

El valor del documental, según su directora, es mostrar la cara humana de quienes salen de la cárcel. La intención es que la sociedad entienda que “no son solamente esa persona que ha cometido un crimen, de la que no queremos saber nada, sino que tiene una cara, tiene una historia”. El objetivo final es que el espectador pueda empatizar con sus inquietudes y relatos.