Jaca inmortaliza a Patricia Ordóñez y pone su nombre al rocódromo municipal

El Ayuntamiento de Jaca ha celebrado este pasado sábado un acto profundamente emotivo para nombrar oficialmente el rocódromo municipal como ‘Rocódromo Patricia Ordóñez’. El homenaje, dedicado a la monitora, deportista y referente del mundo de la escalada en la ciudad, ha contado con la presencia de su familia, el club que ella dirigió, amigos y representantes de colectivos deportivos y de seguridad.

Una huella imborrable

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha destacado durante el acto la huella imborrable que Patricia dejó en la comunidad. “En Navidad, cuando realizamos la inauguración de la iluminación, una nueva estrella iluminaba el cielo. Y esa estrella es la que hoy nos guía. Estamos en el rocódromo, en el rocódromo de Patri”, ha comenzado el alcalde, visiblemente emocionado.

Ayuntamiento de Jaca Un acto muy emotivo para la familia y para toda la ciudad

Serrano ha recordado que conoció a Patricia incluso antes de dedicarse a la política. “En el móvil la tengo como Patri Roco. El rocódromo era su vida”, ha afirmado. También ha revivido con cariño las anécdotas que reflejaban su carácter alegre y persistente, como sus constantes reclamaciones para mejorar las instalaciones: “Carliños, las colchonetas”, “Carliños, ábreme una puerta lateral” o “Carliños, las luces…”.

Ayuntamiento de Jaca Patricia colaboraba en todo lo que podía con diferentes colectivos

El alcalde también ha compartido un recuerdo que ha provocado sonrisas entre los asistentes, ilustrando el buen humor de la homenajeada. “Cuando pusimos las máquinas nuevas, le pregunté: ‘Patri, ¿qué tal la bicicleta estática?’ Y me dijo: ‘Bueno… la verdad es que no avanzo mucho’. Así era Patri, siempre con una sonrisa”.

Formadora y pilar de la comunidad

En su intervención, Serrano ha subrayado la “singularidad especial” de Patricia: su capacidad para unir a toda la comunidad. “Hoy es la demostración de que nos unía a todos. Todas las fuerzas políticas han aprobado por unanimidad poner su nombre al rocódromo”, ha destacado el alcalde como prueba de ese consenso.

Se ha recordado además la labor esencial que Patricia Ordóñez realizó durante años, formando a generaciones de escolares en los valores de la montaña y la escalada. Ayudó en la preparación física de opositores de Policía Local, Guardia Civil (GREIM), Policía Nacional y personal militar.

“Patri enseñaba a subir la cuerda a quienes se preparaban para las oposiciones, acompañaba a los pequeños en sus primeras escaladas y estaba siempre para todos. Todo el mundo la conocía y todo el mundo la quería”, ha afirmado Serrano, resaltando su papel como mentora para cualquier ciudadano que se acercaba al rocódromo.

Ayuntamiento de Jaca Patricia Ordoñez es homenajeada en uno de los lugares favoritos

Un emocionante final

El acto ha concluido con el himno de Asturias, cuya bandera estuvo presente durante todo el homenaje. Un fuerte y largo aplauso se ha dirigido a su familia, que seguía el evento desde la primera fila.

“Hoy es un día especial, de muchísima emoción, pero sobre todo de reconocimiento. A partir de ahora, el nombre de Patri estará siempre en el rocódromo, y su recuerdo, en nuestros corazones”, ha finalizado el alcalde. Con este gesto, Jaca perpetúa la memoria de una figura clave en la promoción del deporte y un ejemplo de entrega, alegría y compañerismo.