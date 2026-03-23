Bellido define el futuro de Córdoba: más industria, vivienda y una 'revolución tranquila'

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha presentado este lunes los logros alcanzados en la ciudad bajo su mandato gracias a lo que ha denominado como la 'revolución de lo tranquilo'. Este modelo, basado en la máxima de que Córdoba somos todos, ha permitido, según el regidor, desbloquear proyectos clave y fijar ahora nuevos retos como la reindustrialización de la capital y la creación de más vivienda.

Durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía, Bellido ha recordado el estado del consistorio cuando asumió la alcaldía en 2019: un ayuntamiento enfrascado en debates y en polémicas partidistas. En su opinión, estas disputas no contribuían al avance de la ciudad y, además, generaban muros, barreras y enfrentamientos entre los vecinos.

Una gestión basada en el consenso

Frente a esa situación, el alcalde ha señalado que su primera decisión fue buscar el interés general y gobernar para toda la sociedad cordobesa. Esta filosofía de Córdoba somos todos ha sido el motor de una revolución de lo tranquilo, que se ha centrado en desarrollar lo que durante muchos años solo se había planificado.

Bellido ha explicado que había proyectos e ideas que estaban sobre la mesa, pero que nunca se llegaban a ejecutar. Gracias a este nuevo enfoque, grandes infraestructuras pendientes como la Ronda Norte o la Avenida de Trasierra, y proyectos inacabados como el estadio de fútbol o la cesión de Caballerizas Reales, son hoy una realidad o se encuentran en pleno desarrollo.

El alcalde ha argumentado que estos avances nacieron de un consenso, de un trabajo técnico, pero también de un trabajo ciudadano. Ha destacado la participación de concejales, alcaldes, asociaciones, patronales, sindicatos y rectores de universidad que contribuyeron a definir el futuro de Córdoba.

Reindustrialización, el gran reto de futuro

Superada la fase de ejecución de los planes pendientes, el gobierno municipal ha pasado a seguir programando ciudad. Actualmente, la capital cuenta con un nuevo plan estratégico, la Agenda Córdoba, y está inmersa en la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), cuyas normas urbanísticas se presentan esta misma semana.

El gran reto de Córdoba para el futuro es la reindustrialización, que tiene todo que ver con diversificar la economía” José María Bellido Alcalde de Córdoba

En este nuevo contexto, Bellido ha sido claro: el gran reto de Córdoba para el futuro es la reindustrialización, que tiene todo que ver con diversificar la economía local. El objetivo es complementar los sectores ya consolidados como el turismo, la agricultura y un sector de servicios muy potente, aprovechando la oportunidad de atraer una nueva industria, que también es sostenible.

Como ejemplos de esta nueva etapa industrial, ha citado la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que ya está atrayendo a empresas como Indra y Escribano, además de numerosas consultoras. Para Bellido, esta es una oportunidad de crecer en la industria que la ciudad no puede dejar pasar.

Más vivienda y sostenibilidad

Este crecimiento industrial plantea, a su vez, la necesidad de planificar nuevos suelos industriales y un crecimiento en viviendas. El alcalde ha afirmado que el nuevo PGOM debe prepararse para la llegada de nuevos residentes a la capital cordobesa.

No queremos morir de éxito encareciendo el precio de la vivienda” José María Bellido Alcalde de Córdoba

Queremos que venga más gente a vivir a Córdoba, pero no queremos morir de éxito encareciendo el precio de la vivienda, ha subrayado el alcalde. Por ello, considera imprescindible sacar nuevos barrios y aumentar la oferta residencial, una tarea que ya se está abordando en la redacción del nuevo PGOM.

Junto al desafío económico, Bellido ha puesto el foco en la sostenibilidad ambiental y la social. Ha mencionado la ejecución de planes para crear nuevas zonas verdes y la implementación de medidas de control y de calmado de tráfico, acciones que, según ha defendido, impactan en la calidad de vida de los ciudadanos de forma directa.

Finalmente, ha concluido que el objetivo es dar la oportunidad a los jóvenes para que puedan trabajar en su tierra sin renunciar a una alta calidad de vida. Esto implica garantizar el acceso a la vivienda, disfrutar de un mejor medio ambiente, tener barrios con menos ruido y avanzar en la reducción de la desigualdad entre las distintas zonas de la ciudad, principios que guían el nuevo desarrollo urbanístico.