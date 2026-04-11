Este es el calendario político para formar gobierno en Castilla y León

El calendario postelectoral sigue avanzando y marca una fecha clave en el calendario: el próximo martes, 14 de abril, se constituirán las Cortes. Un total de 82 procuradores tomarán posesión de su cargo en el Parlamento Autonómico, un primer paso institucional mientras el Partido Popular y Vox continúan dilatando la negociación para formar gobierno. El último contacto entre ambas formaciones se produjo antes de Semana Santa y todo apunta a que el proceso se decidirá una vez se desbloqueen los gobiernos en Extremadura y Aragón.

La Mesa de las Cortes, primer reparto de poder

La constitución del Parlamento es un proceso con una gran importancia estratégica. La sesión arrancará con una Mesa de Edad, un órgano provisional presidido por el procurador de mayor edad, para después proceder a la elección de la Mesa definitiva. El politólogo Pedro Villanueva explica que, aunque parezca un mero trámite, “aquí hay muchísimo poder en juego”. En este primer pleno se visualizan las alianzas y se define la estabilidad de la legislatura. “Aquí se van a ver las mayorías, se va a ver si hay conflicto, no hay conflicto”, señala el experto.

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Aquí se van a ver las mayorías, se va a ver si hay conflicto" Pedro Villanueva Politólogo

Pedro Villanueva, politólogo

El dilema de Vox en la negociación

Vox ya ha comunicado al Partido Popular que no se cierra a facilitarle la presidencia de las Cortes con el objetivo de que no recaiga en el Partido Socialista. El candidato de la formación, Carlos Pollán, ha instado al PP a retomar el diálogo con un mensaje directo: “descuelguen ustedes el teléfono y hablamos”. Sin embargo, según Villanueva, Vox se enfrenta a un dilema, ya que está “atrapado entre dos estrategias que son casi incompatibles: si pacta, se normaliza y pierde un poco su perfil, y si no pacta, la utilidad política”.

Esta situación genera en la ciudadanía una percepción negativa, no tanto por cansancio, sino por la sensación de que el sistema no resuelve su función principal. Según el análisis del politólogo, “el ciudadano tiene una sensación de una negociación permanente”, lo que deriva en un escenario de bloqueo. Villanueva recuerda que, sin un acuerdo, no se pueden aprobar presupuestos ni impulsar políticas, paralizando la actividad de la administración en un contexto internacional complejo.

El ciudadano tiene una sensación de una negociación permanente" Pedro Villanueva Politólogo

Tras la constitución de las Cortes, la Mesa deberá fijar los plazos para la sesión de investidura. El primer pleno de investidura está previsto para el 30 de abril. La primera votación requerirá mayoría absoluta para que el candidato sea elegido. Si no se consigue, se celebrará una segunda votación 48 horas después, en la que bastará con una mayoría simple. En caso de no lograrse un acuerdo, se abriría un periodo límite para evitar una repetición electoral, un escenario que los partidos quieren evitar a toda costa.