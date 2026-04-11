Borja Jiménez asume la dificultad del Sporting tras caer en Burgos: "Hablar hoy de playoffs no tiene ningún sentido"

El entrenador del Sporting de Gijón, Borja Jiménez, ha comparecido en sala de prensa tras la derrota de su equipo frente al Burgos CF en El Plantío con "el peor sabor de boca posible". El técnico ha calificado el encuentro como "muy igualado" y "bastante feo para el espectador", lamentando una derrota en una "situación muy evitable" que complica enormemente las aspiraciones de ascenso del equipo.

Un playoff casi imposible

Con este resultado, el objetivo de la promoción de ascenso se desvanece para el Sporting. "Está claro que hoy se complica todo muchísimo más", ha admitido Jiménez, aludiendo a la distancia con el sexto clasificado. Por ello, el entrenador ha sido tajante sobre las posibilidades del equipo: "hablar hoy de playoffs no tiene ningún sentido después de una derrota". A pesar de todo, ha querido mandar un mensaje de compromiso a la afición.

Hablar hoy de playoffs no tiene ningún sentido después de una derrota contra el sexto" Borja Jiménez Entrenador del Sporting

Análisis de la derrota

Al analizar el partido, Borja Jiménez ha señalado la "inexperiencia" como una de las claves en un gol que considera "muy evitable", un error que se suma a otros similares a lo largo de la temporada. "Nos faltan muchas cosas para cerrar muchos partidos", ha reconocido. El técnico ha insistido en que, por encima de cualquier objetivo clasificatorio, la prioridad ahora es otra.

Estamos aquí para el el domingo que viene defender esta camiseta, que es mucho más importante que un playoff" Borja Jiménez Entrenador del Sporting de Gijón

Además, ha integrado esta idea en su discurso, afirmando que "estamos aquí para el el domingo que viene defender esta camiseta, que es mucho más importante que un playoff". Jiménez también ha reflexionado sobre la falta de "fondo de armario", admitiendo que son "conscientes donde podemos haber acertado y equivocado" en la planificación. Ha achacado parte del problema a la "muy mala suerte con las lesiones" de jugadores como Ferrari, Nacho o Cuenca, que han mermado la plantilla.

Motivación hasta el final

De cara a las últimas siete jornadas, el incentivo será "intentar hacer los 21 puntos que que quedan en juego". El entrenador ha fijado metas a corto plazo: "si ahora mismo estamos noveno, tenemos que intentar ser octavos, y cuando estemos octavos, séptimos". Ha concluido con una advertencia clara sobre la actitud del equipo, asegurando que no va a permitir que "ninguno de estos jugadores se relaje lo más mínimo".