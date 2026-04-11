Reacción tardía e insuficiente

Un gol del delantero chileno Lucas Cepeda, el primero desde su llegada al fútbol español, permitió al Elche sumar tres puntos de oro para eludir el descenso en el duelo autonómico ante un Valencia que despertó tarde y al que frenó el portero argentino Matías Dituro, en el tramo final, con varias paradas de mérito.

El conjunto valenciano, que desperdició una oportunidad para dejar de mirar abajo, fue superior durante varias fases del partido y tuvo más y mejores ocasiones que un Elche que supo sufrir y esperar su momento para seguir con vida en la lucha por la salvación.

El Valencia fue mejor en el arranque del partido. El cambio de sistema del Elche, que pasó a jugar con línea de cuatro en defensa, no ayudó al equipo ilicitano a sacudirse la presión del conjunto de Carlos Corberán.

El equipo valenciano, más intenso y profundo en su juego, obligó al Elche a saltarse su tradicional circulación entre líneas para intentar llegar al área con balones largos a la espalda de los centrales.

LaLiga Beltrán falló a puerta vacía

A pesar del buen inicio del Valencia, la primera acción de cierto peligro la protagonizó Germán Valera con un remate desviado.

La reacción del Valencia no se hizo esperar y, en apenas dos minutos, generó varias ocasiones. Umar Sadiq, Eray Cömert y Largie Ramazani avisaron con peligro, pero nadie estuvo más cerca del gol que el argentino Lucas Beltrán, que no acertó a enviar a la red, casi bajo palos y a puerta vacía, una gran asistencia de Luis Rioja.

Con el paso de los minutos, el Elche logró igualar el partido y devolverle al Valencia su misma moneda. La presión ilicitana en la salida del balón provocó varios robos cerca del área, aunque solo Rafa Mir, con un remate al lateral de la red, amenazó con peligro real la portería de Stole Dimitrievski.

El primer tiempo se consumió con un equilibrio de fuerzas casi total entre dos equipos que priorizaron no cometer errores defensivos por encima del atrevimiento ofensivo.

El Elche intentó en la segunda parte, bajo la batuta de Gonzalo Villar y Aleix Febas, imponer un ritmo de juego más acorde a sus intereses ante un Valencia más replegado, que no se sintió incómodo con el nuevo guion.

Sadiq, tras pase de Rioja, volvió a estar a punto de marcar, pero el nigeriano no llegó por centímetros a conectar con un balón que ya había superado a Dituro.

El equipo ilicitano dio un paso adelante y aumentó su amenaza con una acción de Mir, quien, tras ganar la espalda a la defensa, no logró superar a Dimitrievski.

El Valencia aceptó el órdago y volvió a responder con un disparo de Ramazani que despejó con apuros Dituro y una volea de José Luis Gayá que atajó sin problemas el meta argentino.

LaLiga Sadiq no tuvo su día y fue sustituido

Carlos Corberán y Eder Sarabia intentaron refrescar a sus equipos con los cambios, pero fue el Valencia el que, de nuevo, estuvo más cerca del primer gol.

Beltrán, tras una mala salida de Dituro, estrelló el balón contra un defensa y, acto seguido, Ramazani volvió a probar al portero del Elche, que respondió con otra gran parada.

El partido se decantó a favor del Elche tras una gran acción de Febas, que filtró el balón para que el chileno Lucas Cepeda, en su primer contacto con el balón, anotara el único gol.

El Valencia respondió con furia y estuvo a punto de empatar minutos después tras una jugada personal de Ramazani, pero Dituro salvó el disparo del atacante.

El portero argentino, con el Valencia volcado, volvió a ser providencial para su equipo al volar para despejar un lanzamiento de Diego López desde la frontal del área. Siete paradas acumuló en total.

El Elche volvió a salvarse del empate tras interceptar en la línea de gol Valera un pase de Danjuma cuando varios de sus compañeros se disponían a empujar el balón a la red.

En pleno vendaval valenciano, Hugo Duro, solo en el área pequeña, remató desviado de cabeza un servicio desde la esquina. Tras unos minutos de agobio total, el Elche logró proteger su ventaja para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por la salvación.

LaLiga El

Ficha técnica:

1 - Elche: Dituro; Buba Sangaré (John Chetauya, min. 64), Affengruber, Pétrot, Valera (Chust, min. 81); Tete Morente, Gonzalo Villar (Cepeda, min. 71), Febas, Martim Neto (Pedrosa, min. 71); Rafa Mir y André da Silva (Álvaro Rodríguez, min. 64).

0 - Valencia: Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Cömert (Pepelu, min. 74), Gayá (Jesús Vázquez, min. 74); Rioja (Diego López, min. 60), Guido Rodríguez, Ugrinic, Ramazani; Beltrán (Danjuma, min. 80) y Sadiq (Hugo Duro, min. 60).

Gol: 1-0, min. 73: Lucas Cepeda.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Mostró tarjeta amarilla a Buba Sangaré, por el Elche, y a Guido Rodríguez, por el Valencia.