Logroño moderniza la iluminación de su Centro Histórico con fondos europeos: Descubre las calles que contarán con un nuevo sistema de alumbrado

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado la renovación del alumbrado público en más de una treintena de calles de su Centro Histórico. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la contratación de los trabajos por un importe de 185.827,01 euros (IVA incluido), una actuación que se ejecutará "en los próximos meses" para mejorar la eficiencia de las instalaciones.

Un proyecto con sello europeo

Este proyecto cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno, Celia Sanz, el objetivo es que las instalaciones de alumbrado "sean más sostenibles, resilientes y estén preparadas para la transición ecológica y digital". El contrato ha sido adjudicado a la empresa Soluciones Eléctricas y Energéticas del Norte, S.L.

Más de 30 calles renovadas

La renovación del alumbrado abarcará un total de 32 calles del casco antiguo de la ciudad. Entre las vías incluidas en el proyecto se encuentran Siervas de Jesús, Caballerías, Herrerías, Barriocepo, Marqués de San Nicolás, Santiago, Plaza Martínez Zaporta, Carnicerías, Boterías, San Agustín, Albornoz, la Travesía de Laurel y la propia calle Laurel, Capitán Gallarza, Ruavieja, Mercaderes, San Juan, Hermanos Moroy, Marqués de Vallejo, Ollerías y Bretón de los Herreros, entre otras.

Europa Press Calle San Juan en Logroño

Dentro de la estrategia ‘Ciudad Circular’

Estas actuaciones se suman al proceso de mejora progresiva de la iluminación que el consistorio está llevando a cabo en la ciudad bajo la estrategia de Ciudad Circular. A través de este plan ya se han modernizado puntos emblemáticos como la Concatedral de La Redonda, el Mercado de San Blas, la calle Portales y su entorno, las plazas del Mercado y San Agustín, y la calle de la Merced.