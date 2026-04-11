El tour gastronómico que mostrará Cantabria a cinco importantes ciudades españolas: "Un referente de calidad"

Cantabria llevará su gastronomía más allá de sus fronteras con “Las Cinco Cantabrias” On Tour: una iniciativa que en 2026 recorrerá cinco ciudades españolas —Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia y Madrid— con el objetivo de mostrar la diversidad, identidad y creatividad de la cocina cántabra en puntos estratégicos de conectividad aérea con la región.

Estas cinco ciudades se han elegido por su conexión aérea con Cantabria, a través del aeropuerto Seve Ballesteros, y en ellas se realizarán encuentros para realzar los vinos, la huerta, el producto del mar cantábrico, la innovación culinaria y la cocina de invierno de nuestra tierra.

Los encuentros contarán con la presencia de varios chefs cántabros y con los mejores productos de la región

El consejero de Turismo del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha sido el encargado de presentar este proyecto: "Se celebrarán cinco eventos con el objetivo de desestacionalizar el turismo cántabro, atrayendo visitantes a través de las conexiones aéreas directas con las capitales seleccionadas". " Es una oportunidad de posicionar la gastronomía de la región como referente de calidad”, culminaba el consejero.

Cinco ciudades conectadas con Cantabria

Cada uno de los encuentros estará diseñado con un concepto propio y contará con la participación de reconocidos chefs cántabros, que interpretarán la gastronomía cántabra desde distintos enfoques y formatos.

Los eventos que se celebrarán en Andalucía tendrán lugar antes del verano. El primero de ellos será en Sevilla, en mayo, con un encuentro centrado en el vino. El evento propondrá un diálogo entre vinos de Cantabria y vinos andaluces, con una cata profesional liderada por una sumiller experta, acompañada de degustación de producto local cántabro. El encuentro se desarrollará en un espacio histórico de la ciudad.

El segundo encuentro andaluz tendrá lugar en Málaga, en junio, y estará dedicado al mar Cantábrico visto desde el Mediterráneo. En una terraza con vistas al mar y en horario de tarde-noche, el evento mostrará productos emblemáticos de la región como anchoas, rabas o bonito, con presencia de sobadoras de anchoa, música en directo y propuestas de coctelería.

Tras el verano será el turno de Barcelona, en septiembre. Se celebrará un encuentro que conectará el arte de Gaudí —presente en ambas comunidades— y la gastronomía. El evento estará planteado como un “lab gastronómico” centrado en la innovación culinaria que reinterpretará la gastronomía cántabra desde la creatividad contemporánea de la mano de chefs de nuestra región.

Las cinco ciudades elegidas para el tour gastronómico responden a las conexiones aéreas con las que cuenta Cantabria

El tour de las "Cinco Cantabrias" continuará en Valencia, en octubre. La propuesta pondrá el foco en la despensa verde de Cantabria, con un encuentro en formato de cena al aire libre que contará con una colaboración culinaria a cuatro manos entre un reconocido chef cántabro y una chef local, poniendo en valor los productos vegetales y la riqueza natural de la región.

El ciclo culminará en Madrid, en diciembre, con un evento dedicado a la gastronomía cántabra de invierno. La propuesta, pensada para disfrutar en familia y en horario de tarde, mostrará platos tradicionales propios de la temporada de invierno, acompañados de una actividad familiar vinculada a la gastronomía y el producto.