AGROPOPULAR EXTREMADURA 11-04-26
La información más relevante del campo extremeño con Blas Sánchez
Almendralejo - Publicado el
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"El Papa ha convocado una vigilia de paz y pide a todos los hombres de buena voluntad oraciones tras una semana en que ha condenado a quienes pretenden utilizar la religión y el nombre de Cristo para la guerra"
Cristina L. Schlichting
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