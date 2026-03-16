Los médicos riojanos vuelven a la huelga apenas un mes después de la última protesta: La anterior movilización dejó 8.000 pacientes afectados y 200 operaciones suspendidas en La Rioja

Los médicos riojanos vuelven a la huelga desde este lunes y durante toda la semana.

Los médicos riojanos vuelven a la huelga desde este lunes y durante toda la semana.

Los médicos riojanos vuelven a la huelga desde este lunes y durante toda la semana. Reclaman un estatuto propio y mejores condiciones laborales. La última movilización dejó 8.000 pacientes afectados y 200 operaciones suspendidas en La Rioja.

La sanidad riojana afronta una nueva semana complicada. Unos 1.600 médicos están llamados a secundar una huelga desde este lunes y hasta el viernes para reclamar mejoras laborales y un estatuto propio que regule su profesión. Se trata de la segunda convocatoria en apenas un mes, impulsada por el Sindicato Médico de La Rioja ante la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad.

Desde el Sindicato Médico de La Rioja aseguran que los médicos no quieren llegar a este punto, porque saben que estas movilizaciones también terminan afectando a los pacientes. Sin embargo, sostienen que no han tenido otra salida. Denuncian que no ha habido un acercamiento real por parte del Ministerio y que la negociación sigue prácticamente en el mismo punto que hace semanas.

Europa Press Huelga de médicos en La Rioja

Estatuto médico propio

La principal reivindicación de los médicos es la creación de un estatuto propio para la profesión médica. Consideran que su trabajo tiene características muy específicas, como las guardias, la responsabilidad asistencial o la carga de trabajo, que no quedan bien recogidas en la normativa actual. A partir de esa base, también reclaman una mejor regulación de la jornada laboral, de las guardias médicas y de las condiciones en las que trabajan en hospitales y centros de salud.

servicio mínimos

Durante los días de huelga se han fijado servicios mínimos muy elevados para intentar garantizar la atención sanitaria. En Urgencias, Emergencias y en Pediatría de Atención Primaria la actividad será del 100%, mientras que en el resto de servicios los mínimos estarán entre el 75% y el 80%.

Las consecuencias de estas protestas ya se dejaron notar en la última huelga celebrada en febrero. En apenas cinco días, unos 8.000 pacientes se vieron afectados y cerca de 200 operaciones tuvieron que ser suspendidas en La Rioja, lo que refleja el impacto que este tipo de movilizaciones puede tener en la actividad sanitaria.

Otras movilizaciones médicas en La Rioja

El conflicto, además, podría prolongarse en el tiempo. Los médicos ya han advertido de que si no se alcanza un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, habrá nuevas jornadas de huelga en los próximos meses, con convocatorias previstas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. De momento, la negociación sigue abierta, pero el desacuerdo entre ambas partes continúa sin resolverse.