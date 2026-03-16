El RCD Mallorca sale del descenso tras una remontada ante la desesperación del Espanyol con el arbitraje

El RCD Mallorca se ha tirado 12 jornadas en descenso esta temporada, un equipo que se había acostumbrado a perder, que lleva más de un año acostumbrado a perder, pero que poco a poco empieza a asomar la cabeza. Hoy está fuera del descenso tras un partido agónico y remontada de fe, además de polémica arbitral. El primer gol lo marcaba la hinchada bermellona con su recibimiento al equipo, también el propio equipo, al bajarse del autocar y ser uno con los aficionados.

Con la llega del técnico Martín Demichelis ha empezado a cambiar el ánimo del equipo, ha empezado a ver algo de luz porque ha tenido quien le guiara, orientara, alguien que recuperara las cabezas de los jugadores y que diera un nuevo plan. Salen los bermellones del descenso justo antes de visitar al rival directo, el Elche, el equipo que hasta ahora marcaba la permanencia y que ahora ha caído en descenso por primera vez en toda la temporada. El duelo del Martínez Valero del sábado volverá a tener aquel carácter que tuvo en su día cuando ambos estaban en Segunda B, cuando eran los dos gallitos para volver al fútbol profesional, en la temporada 2017-18. Será el sábado a las 14h.

La semana será intensa y se recordará mucho cómo fue la remontada del Mallorca ante el Espanyol por la polémica arbitral, en un partido en el que a los bermellones se les volvieron a aparecer todos los fantasmas en el primer tiempo, el miedo a fallar, el miedo a perder, gran gol del espanyolista Pickel, su primer gol, a pase de Dolan, encendía las alarmas.

Había planteado Demichelis en su debut en Son Moix un plan idéntico al de Pamplona, le había funcionado y en ausencia de Virgili por sanción, repitió esa idea de centrocampistas para intentar tener el control ante un Espanyol que también tiene extremos y sabe correr. Una medular con Mascarell, Morlanes, Samu y Torre. No acabó de funcionar, porque el Mallorca no estuvo cómodo, perdió muchos balones, se mostró frágil tras pérdida y el Espanyol le generó problemas. Así llegaba el gol, con mucha facilidad para Dolan para meter un pase diagonal a la llegada de Pickel que remataba sin oposición un tiro cruzado.

Debut de Kalumba.-

Se fueron al descanso con 0-1 y al poco de iniciar la segunda mitad, Demichelis cambió el plan, se dio cuenta de que si no pisaba bien las bandas iba a ser muy difícil, hizo debutar a Justin Kalumba, ha costado ver al francés con la camiseta del Mallorca debutando, llegaba en el mercado invernal y hasta este domingo 15 de Marzo no ha jugado un solo minuto.

El francés agitó el partido, abrió el campo y empezó a generar cosas. Demostró lo que se sabía y no se había querido comprobar, que es un jugador diferente, aún con cosas que mejorar en la toma de decisiones, pero diferente, con capacidad para desequilibrar, encarador. Aquellos que le negaban el pan y la sal a Kalumba porque no estaba jugando en Francia apenas, no recuerdan que Virgili no había jugado un solo minuto en primera cuando llegó al Mallorca. Otro tanto que apuntar a Demichelis, que perdiendo en su debut en casa, teniendo que remontar, apostó por hacer debutar a un chaval que no había jugado un solo minuto.

Ubicado en la derecha siendo zurdo, para salir hacia dentro, algo parecido a Luvumbo, que después entraría también, de tal manera que el Mallorca sí jugó buena parte de la segunda mitad con extremos, abriendo mucho el campo y generando algunos espacios, lo que hizo posible la jugada del 2-1 con el pase de Mascarell a Samu Costa y el gol de la victoria.

Remontada y polémica.-

Sin embargo, es imposible explicar la remontada sin la polémica arbitral que marcó el segundo tiempo. Primero los pericos se quedaban con diez por una roja a Pickel en entrada a Mascarell, tras consulta al VAR, ya que inicialmente De Burgos Bengoechea le mostraba la amarilla. El Mallorca inclinaba el campo ya que desde la expulsión fue completo dominador del partido, pese a los cambios que iba introduciendo Manolo González para refrescar a su equipo.

Pero si la roja era clara, la jugada que marcaba la segunda parte ha dado y dará que hablar. Era un intento de tiro de Samu Costa, Urko llegaba antes para tocar el balón ante un jugador que ya había armado la pierna, el balón acababa en los pies de Pablo Torre cuyo remate desviaba Miguel Rubio para entrar lejos del alcance de Dmitrovic.

López Toca avisaba en el VAR a De Burgos Bengoechea, quien reiteradamente pidió más imágenes y poder comprobar el contacto de Samu con Urko, sin llegar a verlo nítidamente como se comprueba en el audio de VAR, por lo que concedía el gol ante la incredulidad de todo el Espanyol. Para los pericos llueve sobre mojado en esta segunda vuelta, ya habían presentado una queja formal en la Federación y volverán a hacerlo.

Tras el empate a uno, el Mallorca creyó más que nunca en la remontada y fue un asedio. La victoria mallorquinista tenía que llegar porque lo hizo todo para que llegara, más allá de las decisiones arbitrales. Un total de 12 remates a puerta por dos del Espanyol, los bermellones marcaron récord en esta liga empatando con el Barcelona, desde la 2018-19 no habían hecho tantos remates a puerta.

Curiosamente, tres de esos 12 fueron en la misma jugada, una acción que hay que ver para creer, con dos salvadas de Dmitrovic casi en línea de gol, Mateo Joseph por dos veces y Valjent no pudieron batir en el primer tiempo al meta serbio.

El Mallorca acababa el partido con todo, con los extremos, con Mateo Joseph con Muriqi arriba, con Luvumbo en la derecha y Kalumba con el carril zurdo, Darder dando sus mejores minutos tras entrar por Torre, con apenas dos o tres defensas. Significativa la acción del segundo gol, un gran gol de Samu Costa, otro acierto de Demichelis situándole en posición de ataque, con el equipo abierto, y un pase magistral de Omar Mascarell que además de ser el escudero del equipo en medio demuestra su visión de juego, un pase entre líneas que dejaba solo a Costa, pero luego había que darse la media vuelta y golpear como lo hizo el portugués, el insospechado segundo goleador del equipo con cinco tantos ya. Una remontada de fe, polémica y mejora del Mallorca.