Almería se prepara para la V Carrera Azul por el Autismo el 22 de marzo

La quinta edición de la Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo de Altea se celebrará el próximo 22 de marzo, consolidándose como una cita destacada del calendario deportivo local. El evento, que combina deporte, inclusión y solidaridad, cuenta con 2.000 plazas disponibles para visibilizar y apoyar la causa del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Compromiso social e institucional

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha destacado que la prueba "refleja el compromiso del Ayuntamiento de Almería con el deporte como herramienta de bienestar, convivencia y dinamización social". Según ha afirmado, esta carrera reúne la esencia de una ciudad activa que apuesta por hábitos saludables y solidaridad.

La diputada provincial de Deporte, María Luisa Cruz, ha puesto en valor el fin solidario de la cita, ya que "la recaudación permitirá a ALTEA seguir fortaleciendo sus servicios y apoyos diarios". El objetivo es "visibilizar el Trastorno del Espectro Autista y sensibilizar a la sociedad sobre una realidad con la que convivimos, mostrando las fortalezas de estas personas".

La recaudación permitirá a ALTEA seguir fortaleciendo sus servicios y apoyos diarios"" María Luisa Cruz Diputada de Deporte

Una fiesta del deporte para todos

El recorrido, de 5 kilómetros, transcurrirá por el Parque de las Almadrabillas y el Paseo Marítimo. Se trata de una prueba "pensada para todos: corredores habituales, familias, asociaciones y quienes quieren sumarse a una causa solidaria". Tras la carrera, los participantes disfrutarán de actividades lúdicas y musicales para convertir la jornada en una fiesta de la convivencia.

Desde la asociación ALTEA, su vicepresidenta, Eva Pérez, ha agradecido el apoyo de los participantes para visibilizar el autismo. Además, ha expresado su deseo de que "este día sea una verdadera fiesta, que toda la gente que participe se lo pase bien y disfrute de las sorpresas preparadas".