La guerra en Oriente Medio dispara el precio de los carburantes en Navarra

Los conflictos bélicos en Oriente Medio están golpeando directamente el bolsillo de los consumidores navarros. Durante las últimas dos semanas, se ha producido una escalada de precios en los carburantes que ha llevado al diésel a rondar los 2 euros por litro, superando incluso el precio de la gasolina. En concreto, la gasolina ha subido 30 céntimos y el diésel, 40 céntimos.

Incertidumbre en las gasolineras

Desde la Asociación de Gasolineras de Navarra, su presidente, Jon Villares, ha advertido de que la situación no mejorará a corto plazo. "Si continúa la guerra, los precios no van a bajar", ha asegurado, reflejando la incertidumbre que vive el sector. Villares insiste en que la duración de esta tendencia alcista está directamente ligada a la persistencia del conflicto.

Si continúa la guerra, los precios no van a bajar"

Un sobrecoste de 12 euros por repostaje

El impacto en los clientes particulares ya es más que evidente. "La sensación es bastante negativa porque perjudica muy seriamente, estamos hablando de subidas de en una semana de 12 euros el repostaje", explica Villares. Este sobrecoste no solo afecta a los conductores, sino que amenaza con un efecto dominó en la economía, ya que, como recuerda el presidente de la asociación, "el combustible nos graba sobre todo en los productos".

Ante este escenario, Villares ha hecho un llamamiento al Ejecutivo central. "Ahí deberíamos de tener el apoyo de nuestro gobierno para reducir de en alguna medida o los impuestos especiales o una reducción del IVA para para paliar esta situación", ha reclamado. Esta medida, según el sector, podría aliviar la carga sobre los consumidores y profesionales como transportistas, agricultores y taxistas.