El testimonio de Eduardo: así pierde 12 kilos y 17 centímetros de abdomen sin pasar hambre

Perder peso de forma saludable y sin recuperarlo es el objetivo de muchas personas. Este es el caso de Eduardo Rawinaz, un cliente del centro Cuerpo Libre que ha compartido su experiencia en el programa "Mediodía en COPE León". Eduardo ha conseguido perder casi 12 kilos, pasando de 87 a 75,2 kilos, gracias a un método que, según cuenta, le ha enseñado a comer.

Las claves del éxito

Eduardo decidió acudir a Cuerpo Libre después de intentarlo con dietas personales con las que se había estancado. "No conseguía perder ni un kilo", ha confesado. Tras escuchar hablar del centro en la radio, tomó la decisión de ponerse en manos de profesionales. "Ha sido llegar y empezar a ponerme en sus manos, a su tratamiento y a su asesoramiento, y nada, en tres semanas yo estoy aquí", ha afirmado.

Para él, lo más difícil fue "tomar la decisión de hacerlo", pero una vez dado el paso, destaca las facilidades. "Lo mejor es la facilidad que te dan para involucrarte en hacerlo bien, cómo te asesoran, el cariño que te dan, te motivan, y está muy encima tuyo", ha explicado sobre el tratamiento personalizado.

Un método basado en el orden y la ciencia

La clave del método no está en la restricción, sino en la organización. "Lo que más me ha sorprendido es cómo te ordena la alimentación. Al final, estás comiendo muy sano, estás comiendo dieta mediterránea, pero bien ordenada en las cantidades, en los tiempos", ha detallado Eduardo, quien subraya una de las grandes ventajas del proceso: "He de decir que no pasó hambre, que esto es importante".

Isabel Artero, gerente de Cuerpo Libre, ha explicado que su filosofía se basa en "adelgazar, estabilizar y reafirmar". Según Artero, el éxito radica en un tratamiento personalizado que enseña a comer de forma natural, pero que además "acompaña a modelar y a esculpir la figura".

No solamente es el peso, sino el volumen que se pierde, y eso es gracias al tratamiento" Isabel Artero gerente de Cuerpo Libre

Todo el proceso está supervisado para garantizar que se realiza de forma segura. "Hay un gabinete de médico que controla el tratamiento desde el principio hasta el final", ha confirmado Artero, asegurando que los tratamientos no tienen efectos secundarios.

Resultados visibles en poco tiempo

Además del peso, la pérdida de volumen es uno de los resultados más llamativos. Isabel Artero ha especificado las medidas perdidas por Eduardo: "De estómago ha perdido 8 centímetros, de cintura 14, de abdomen 17". Ella misma ha destacado que "no solamente es el peso, sino el volumen que se pierde, y eso es gracias al tratamiento".

Empecé a perder volumen en menos de una semana" Eduardo Paciente de Cuerpo Libre

El propio Eduardo ha corroborado esta rápida mejoría, que fue lo que más le llamó la atención. "Empecé a perder volumen en menos de una semana. Fue empezar el tratamiento de mano de ellos, cumplirlo y asistir, y yo empecé a perder volumen muy rápido, en una semana yo ya notaba el volumen en la ropa, una barbaridad", ha relatado.

Para quienes deseen seguir los pasos de Eduardo, Isabel Artero ha indicado que lo más difícil es tomar la decisión de llamar. El centro Cuerpo Libre en León se encuentra en Alfonso V, número 2, y la cita previa puede solicitarse en el teléfono 987 22 59 00, con un 40 % de descuento actualmente disponible.