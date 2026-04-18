Curro Torres estalla: "Tengo mucha rabia interior y es mi responsabilidad absoluta"
El técnico del Real Murcia se muestra muy autocrítico tras la derrota ante el Antequera y lamenta la fragilidad de un equipo al que le cuesta un mundo ganar
Murcia - Publicado el
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El entrenador del Real Murcia, Curro Torres, ha comparecido en rueda de prensa visiblemente afectado tras la derrota por 2-3 frente al Antequera. El técnico ha sido muy autocrítico con el rendimiento del equipo, especialmente en la primera mitad: “Un equipo que quiere salir de una situación complicada o tener más ambición tiene que salir al partido muchísimo mejor y conceder mucho menos”.
A pesar del mal inicio, ha admitido que llegaron con frecuencia al área rival, pero sin efectividad. “Hemos llegado muchísimas veces al área, pero seguimos sin tener la capacidad de poder certificar esas acciones o generar más peligro”, ha lamentado Torres.
Autocrítica y responsabilidad
La segunda parte, según el técnico, fue “diferente” y tuvo “más claridad ofensiva”, pero ha señalado que se repitieron los mismos errores que en la jornada anterior. “Vuelve a repetirse la misma situación de Tarahona y asumo mi responsabilidad porque creo que es un error mío”, ha afirmado con rotundidad.
Tenemos que hacer muchísimo para poder ganar un partido y quizás muy poco para perder puntos"
Entrenador del Real Murcia
La frustración del entrenador ha sido palpable al resumir la situación actual del equipo. “Tenemos que hacer muchísimo para poder ganar un partido y quizás muy poco para poder perder puntos. Esa es la sensación que tengo”, ha declarado. Además, ha insistido en que “el empate hubiese sido lo más justo” y ha reiterado que es su “responsabilidad absoluta”.
Falta de oficio en momentos clave
Uno de los aspectos que más le preocupan es la gestión de las acciones decisivas, como la que originó el tercer gol del Antequera. “La jugada se puede cortar mucho antes, perdemos un balón, hay dos o tres futbolistas que pueden hacer falta y no la hacemos”, ha explicado sobre la falta de contundencia de sus jugadores.
Tengo muchísima rabia interior y la voy a trasladar para trabajar"
Entrenador del Real Murcia
Torres ha asegurado que utilizará su enfado como motor para revertir la dinámica. “Tengo muchísima rabia interior ahora mismo y la voy a trasladar para trabajar, para afrontar el partido de la semana que viene”, ha sentenciado, apelando a la experiencia para corregir los fallos.
Mensaje al vestuario y futuro
Sobre el estado anímico del vestuario, ha reconocido que los futbolistas están “cabizbajos” y con una “sensación de desilusión”, pero ha lanzado una advertencia: “Se levantarán. Y si no, me ocuparé yo de que se levanten”.
Finalmente, ha dejado claro que no piensa en la clasificación, sino en el día a día. “No peleo por no descender o por el playoff, peleo cada día para ser mejor e intentar conseguir los máximos puntos posibles”, ha afirmado. El foco está puesto ya en el próximo encuentro: “Vamos a ir al campo del Europa a tratar de ganar. Somos capaces de ganar en cualquier sitio, pero tenemos que corregir situaciones que nos están penalizando”.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.