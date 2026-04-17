Nayim: “Es obvio. No tengo duda. Los puntos, para el que más los necesita, el Real Zaragoza”

Mohamed Ali Amar, 'Nayim', leyenda del Real Zaragoza y autor de su gol más importante, vive horas de emociones contrapuestas ante el duelo vital que enfrenta al equipo maño con la AD Ceuta, su club de cuna. En declaraciones al programa 'Deportes COPE en Zaragoza', el actual coordinador de fútbol base del Ceuta ha analizado un partido en el que ambos equipos de su vida se ven las caras en La Romareda.

A pesar de su vínculo con el club ceutí, Nayim se ha mostrado tajante sobre sus preferencias para el encuentro. "Lo tengo claro", ha afirmado, explicando que su deseo es que la victoria se quede en casa. "El Zaragoza necesita ganar sí o sí al Ceuta para poder seguir con la posibilidad de de salvarse", ha sentenciado, resumiendo su postura en la conocida frase futbolística: "los puntos para el que más lo necesite".

El Zaragoza necesita ganar sí o sí al Ceuta para poder seguir con la posibilidad de de salvarse" Nayim Ex jugador del Real Zaragoza

Una temporada de contrastes

Nayim ha destacado la "espectacular" temporada del Ceuta, un recién ascendido que ya suma 49 puntos, quince más que el Real Zaragoza. Atribuye este éxito a un trabajo hecho "desde la calma, la tranquilidad, el sentido común y la humildad", una situación que contrasta con el sufrimiento del equipo aragonés, algo que le "duele".

Actualmente, Nayim trabaja como coordinador de fútbol base en Ceuta, una labor que busca revitalizar la cantera local a pesar de hándicaps como la falta de campos de entrenamiento. "Intento ayudar y sumar en todo lo posible", ha explicado sobre su nueva faceta, mientras planifica ya la próxima temporada.

Polémica en Ceuta: viajes y mercado de fichajes

Preguntado por las informaciones sobre una posible marejada interna en el vestuario del Ceuta, Nayim ha restado importancia al asunto, calificándolo como "nada nuevo en el fútbol". Ha reconocido que la gran temporada del equipo ha hecho que los jugadores se revaloricen y que "todo el mundo te los toca", asumiendo que muchos se marcharán. "Solo estarán los que quieran estar", ha subrayado con firmeza.

Sobre las quejas por los viajes, ha aclarado que las palabras del delantero Marcos "se han sacado un poco de contexto". Nayim ha defendido la gestión del club, explicando la complejidad logística de estar en Ceuta, que obliga a usar el barco. "Si quieres jugar en Ceuta, te tienes que adaptar a las circunstancias", ha advertido, añadiendo que el que no lo haga, "pues no estará".

Si quieres jugar en Ceuta, te tienes que adaptar a las circunstancias" Nayim Ex jugador del Real Zaragoza

Además, ha rechazado que los viajes sean una excusa, recordando que el equipo ha logrado 49 puntos con esa misma planificación y que los rivales que visitan la ciudad autónoma se enfrentan a condiciones similares. "El Ceuta está ahí por méritos propios, porque se lo ha ganado con su fútbol y no con su ubicación geográfica", ha defendido.

La nueva Romareda y un saque de honor especial

Durante su visita a Zaragoza, Nayim ha podido ver las obras de la nueva Romareda, una imagen que le ha parecido "ilusionante" a la vez que "triste" por la demolición del antiguo estadio. Ha calificado la construcción como una "macro obra impresionante" y ha expresado su deseo: "esperemos que cuando se acabe todo, el Real Zaragoza esté donde se merece".

El exfutbolista, que se ha reencontrado con otras leyendas zaragocistas como Xavi Aguado, Poyet, Solana y García San Juan, volverá a pisar el césped de La Romareda. Nayim será el encargado de realizar el saque de honor antes del partido, un momento que ha calificado de "muy especial" y que se suma al que ya protagonizó en el partido de ida en Ceuta.