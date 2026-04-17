De ocasión, segunda mano, usado... llámalo como quieras, pero acércate a la Feria

La Feria del Vehículo Selección Ocasión ha abierto sus puertas en Feria Valencia con visitantes y un claro ambiente de compra, consolidando el certamen como una de las principales citas comerciales del sector. Desde primera hora, los compradores han recorrido los pabellones en busca de oportunidades entre una oferta que supera los 2.000 vehículos y que reúne a 42 marcas y distribuidores, en una edición marcada por la variedad, la disponibilidad inmediata y las condiciones competitivas.

A este atractivo se suma la celebración conjunta de la II Feria del Caravaning, que amplía la propuesta expositiva con más de un centenar de modelos entre autocaravanas, campers y caravanas, y que está contribuyendo a atraer a nuevos perfiles de visitante interesados en la movilidad vacacional y el turismo itinerante. La cita recibió la visita hoy del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente.

El perfil del visitante ha sido eminentemente comprador, con operaciones en marcha desde las primeras horas y un alto volumen de consultas técnicas y comerciales, especialmente en los segmentos de mayor rotación.

Feria del Carvaning

INTERÉS POR EL ELÉCTRICO DE OCASIÓN

En este sentido, el vehículo electrificado de ocasión se ha convertido en uno de los grandes focos de interés de la jornada. Tanto eléctricos puros como híbridos enchufables han concentrado buena parte de las preguntas del público, interesado en conocer precios, autonomías y opciones disponibles.

Este creciente interés responde a la evolución del mercado. Las ventas de vehículos electrificados de ocasión en la Comunitat Valenciana han crecido cerca de un 30% en el primer trimestre del año, según datos de GANVAM, lo que confirma el cambio de tendencia hacia una movilidad más eficiente también en el mercado de segunda mano.

En línea con esta tendencia, los expositores han trasladado a la feria una oferta electrificada especialmente renovada y competitiva, con importantes novedades en prácticamente todos los niveles de electrificación. En el ámbito 100% eléctrico, destacan modelos de nueva generación como los Kia EV3 y Kia EV4, junto al BYD Dolphin, que representan una nueva hornada de vehículos cero emisiones más accesibles dentro del mercado de ocasión.

A ello se suman propuestas híbridas enchufables de última generación como los BYD Seal U DM-i y BYD Seal 6 DM-i, que combinan altas prestaciones con una mayor autonomía eléctrica, ampliando las opciones para el usuario que busca electrificación sin renunciar a versatilidad.

El segmento híbrido también gana peso con modelos orientados a un uso urbano y eficiente como el Toyota Yaris Cross, Toyota Aygo X Cross o Lexus LBX, junto a alternativas más polivalentes como el Toyota C-HR plug-in o el Lexus NX híbrido, reforzando la presencia de soluciones electrificadas en todos los segmentos.

Por su parte, las tecnologías de electrificación ligera (MHEV) estarán representadas por modelos como el Mazda CX-5 e-Skyactiv G, Mitsubishi Grandis o KGM Torres, mientras que el visitante también podrá encontrar referentes consolidados como el Mitsubishi Outlander PHEV o modelos de gran volumen como el Kia XCeed y Kia Stonic, que contribuyen a democratizar el acceso a este tipo de motorizaciones en el mercado de ocasión.

El precio medio del coche de ocasión en España se ha situado en los 17.421 euros, lo que conlleva una caída interanual del -1,83%, según los datos del barómetro mensual de coches.net.

Se trata del precio medio más bajo desde julio de 2024 -el precio medio se situó en 17.138 euros-. Además, se trata del sexto descenso mensual consecutivo; un -1,8% en comparación con febrero de 2026.

La evolución de los precios según la edad del vehículo muestra un mercado muy favorable para quienes buscan modelos recientes. Los vehículos seminuevos (menos de 1 año) marcan el mayor retroceso, abaratando su precio medio de oferta un -6,33% interanual hasta los 33.586 euros de media.

Por el contrario, los mayores incrementos se desplazan hacia el segmento de los coches de mayor edad. Los vehículos de entre 11 y 15 años elevan su precio medio de oferta con una subida del +4,4% interanual (11.344 €).

HORARIOS Y PRECIOS DE LAS ENTRADAS

La feria se celebrará hasta el próximo domingo 19 de abril. El acceso será a través del Foro Centro de Feria Valencia y el horario de apertura será entre las 11:00 y las 20:00 h, salvo el domingo, que cerrará a las 18:00.

El certamen dispone de un proceso de venta de entradas online a través de la página web del evento, con un descuento de dos euros respecto al precio en taquilla y que permiten acceder directamente a los pabellones tan solo mostrando el código QR de la propia entrada.