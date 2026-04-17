Valencia Basket no especula y cierra segundo una espectacular liga regular tras ganar a Dubai Basketball (85-95)

Valencia Basket cerró la fase regular de la Euroliga más competida de la historia en segunda posición, con un espectacular balance de 25 victorias y 13 derrotas. Se cruzará en cuartos de final con Panathinaikos o Mónaco, que lucharán a muerte en el play-in. El último encuentro fue en Bosnia, al lado de Sarajevo, en Zenica, ante el millonario proyecto externo de Dubai Basketball. Los árabes se jugaban sus posibilidades a un triunfo y a esperar el resbalón del Barça en el Palau ante el Bayern. Pero sobre todo, ganar o a casa. Por eso destituyeron a Golemac la semana pasada y sentaron en el banquillo a Sekulic. Esa desesperación podía ser aliada o enemiga de los valencianos, que tendrían que saber manejarla.

El equipo salió firme, fiel a lo mostrado en las últimas semanas. Eso le dio cierta iniciativa, una ventaja de hasta cinco puntos con triple de Badio, 10-18, minuto 7. El cuarto de los taronja. Respondió rápidamente Avramovic. Vaya plantilla de Dubai. Pero el principal valor de los valencianos es la fuerza de su estilo, del grupo. Aunque también tenga gente como Papi capaz de anotar 8 puntos en el primer cuarto y guiar la manada a un 19-24.

La ventaja la aumentó Sako para empezar y poner el más siete. Musa, un talento empezó a calentarse y a ver aro. Ello dio energía y moral a los suyos. Aún así los valencianos mantenían la delantera compartiendo bien la pelota y corriendo en cuanto atrapaban los caros rebotes sueltos. Pradilla, siempre hambriento de balones sueltos, daba aire. Pero crecían los locales. Desde el triple llegó el 42-42 a menos de un minuto para el descanso. Fueron los segundos mas desacertados y Musa los aprovechó para poner el 47-42 antes de irse a vestuarios. El rebote, 27 a 19, era peligroso. Lo positivo, podían aparecer jugadores como Montero, Taylor o incluso Moore, que solo habían tenido destellos.

Pradilla, con pico y pala, recortó distancias. Rebote, robo, contraataque... Jaime está en plena madurez con 25 años. Pedro Martínez, orfebre de profesión, podrá apuntarse la evolución del maño también en su larga lista de satisfacciones. Su contagiosa actitud generó un resurgir del equipo. Sako aprovechó buenas continuaciones para hacer daño en pintura y qué lástima que viva los tiros libres casi como un suplicio. Con su movilidad y manos para recibir pelotas dobladas recibe muchas faltas, pero claro... con 50-55, llevaba 2 de 6 desde la línea, un 33 por ciento. Muy pobre. Aún así se fue al banquillo con tres faltas pero una aportación valiosa, 8 puntos y 5 rebotes en menos de diez minutos. Por él entró Reuvers, que también con el listón de confianza por las nubes, enseguida miró aro desde el arco y puso un 60-68 con un coger y disparar. Era el momento de acelerar. Porque la defensa estaba más sólida y Dubai Basketball podía dudar. Badio, con dos libres, puso el más 10, 60-70, minuto 27, con un chispazo entre Petrusev y Reuvers en un el rebote que hubo que enfriar. Pero Se habían conectado más jugadores... Costello, Thompson... y 65-77.

El último cuarto mostró la mejor cara en semanas de Darius Thompson, con triples importantes y buenas decisiones cuando Dubai buscaba recortar distancias. Se mantuvo firme el equipo y las estrellas locales hicieron la guerra por su cuenta. Final, victoria, aplauso y a esperar rival. Estar en la F4 de Atenas pasa por dejar en la cuenta a un hueso. Panathinaikos o Mónaco. Eso sí, con el Roig Arena dando aliento en los dos primeros partidos de la serie al mejor de cinco... y en el quinto de ser necesario. A seguir. Girona, siguiente parada.